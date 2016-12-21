Подземное выщелачивание металлов и мегалиты как отходы пастового сгущение породы
10:11. 21 декабря 2016 Просмотров - 935 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В этой статье я выдвину версию, которая по масштабности тянет на сценарий фантастического фильма. Но самое удивительное в ней – это то, что наша цивилизация уже дошла до этих технологий и использует их для добычи полиметаллических руд.
У многих интересующихся темой мегалитов рано или поздно возникает вопрос: если это искусственные останцы, то как они могли образоваться или быть изготовлены? Ведь с одной стороны по геологии – это сиениты, граниты, закритстализовавшиеся в глубинах Земли или около ее поверхности. А эти массы находятся на поверхности, да и в таких формах: стены, кладка из отдельных масс, столбы. Все списывают на эрозию осадочных пород. В одних случах мозг понимает, что природа, возможно, здесь непричем. А в другие моменты никак не может найти даже примерного ответа о методе создания этой фантастики.
До недавнего времени так было и у меня. И вот появился ответ. Не касающийся официальных взглядов геологии, а ответ связанный с наличием когда-то на нашей планете разумных сил с технологиями, к которым мы только-только подошли.
Так как в этом названии статьи могут быть взаимосвязаны современная технология добычи металлов и мегалиты? Давайте по-порядку.
1. Технология подземного выщелачивания полиметаллических руд.
Подземное выщелачивание — физико-химический процесс добычи минералов (металлов и их солей) — таких как медь, уран, золото или поваренная соль — через скважины, пробуренные в залежь, с помощью различных растворителей.
Процесс начинается с бурения скважин, также могут применяться взрывчатые вещества или метод гидравлического разрыва пласта для облегчения проникновения раствора в залежь. После этого в скважину через группу закачных скважин накачивается растворитель (выщелачивающий агент), где он соединяется с рудой. Смесь, содержащая растворённую руду, затем выкачивается через откачные скважины на поверхность, где подвергается экстракции.
Подземное выщелачивание является альтернативой методам открытой и подземной разработки. По сравнению с ними, подземное выщелачивание не требует большого объема выемок или непосредственного контакта рабочих с горными породами по месту их нахождения. Эффективно даже на бедных месторождениях, а также для глубокозалегающих руд. Для урана могут использоваться слабые растворы серной кислоты или раствор гидрокарбонатов. Для золота применяют растворы, содержащие активный хлор.
Заброшенная советская скважина, которая использовалась в подземном выщелачивании урана, Чехия.
Территория с трубами и насосами для подземного выщелачивания
Не буду давать большой объем подробной специализированной информации, с ней можно ознакомиться в этих работах:
К ПРОБЛЕМЕ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА
ДОБЫЧА УРАНА МЕТОДОМ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
Подземное выщелачивание полиэлементных руд
Другое название метода подземного выщелачивания – гидрометаллургия выделение металлов из руд, концентратов и отходов производства с помощью водных растворов определённых веществ (химических реагентов). Самым древним известным способом гидрометаллургии является выделение меди из руд Рио-Тинто (Испания) в XVI столетии. Позднее были разработаны и воплощены гидрометаллургические способы извлечения платины (1827), никеля (1875), алюминия из бокситов (1892), золота (1889), цинка (1914) и т. д.
В настоящее время этот способ используется для получения урана, алюминия, золота, цинка и др.
Сегодня около 20 % мирового производства Cu, 50-80 % Zn и Ni, 100 % оксидов Аl и U, металлических Cd, Co и других металлов базируется на гидрометаллургии. Основная операция гидрометаллургии – выщелачивание (например, кучное выщелачивание, подземное выщелачивание).
Думаю, принцип этой технологии понятен
Как выделяют металлы из такого раствора? Пример технологического процесса поверхностного выщелачивания золота: используется серная кислота. В реагентном отделении подготавливается известковое молоко, цианид, каустик, пиросульфит растворяют в нужной пропорции и все это циркулирует по трубам на ОРП (отделение рудоподготовки) и ГМО (гидрометаллургическое отделение). На ОРП подготавливают пульпу и сливают на флотацию, оттуда на ГМО на вытяжку золота с помощью ионообменной смолы.
2. Пещеры.
Если мы представим, что некие находившиеся на Земле высокоразвитые цивилизации (гостевые или коренные) использовали что-то подобное в своей деятельности, то что может остаться после работы такой установки, оборудования в трещиноватых или просто осадочных породах? Мое мнение – пещеры. Приведу пример тех пещер, которые находятся в паре десятков километров от Койского белогорья Красноярского края, где как уже было показано на этих страницах – почти на каждой горе расположились мегалиты.
Пещера Баджейская, Красноярский край
Вход, вернее спуск в пещеру
Галька в стенах со связующим – глиной. Никого не интересует, почему структура породы этих гор – галечник? Или галечник слагает только своды пещер? Вопрос к геологам. Или будут опять отговорки про дно древнего моря? Может быть, при промывке пород и выкачивании раствора из горы по технологии подземного выщелачивания эта галька и образовалась? Т.е. поток и давление были настолько огромные, что промыли эту пещеру в горе и окатали камни в галечник.
Не исключаю и других версий – это можно объяснить следующими процессами: холмы и горы сложены целиком из галечных пород и вода промыла в них эти пещеры. Вода, идущая сверху (ливни), либо снизу при катаклизмах (выход подземных водоемов). Но вопрос: кто сложил галечные породы в такие огромные холмы остается. Не исключено, что галька – это продукт лишь в самой пещере. Ее окатали потоки жижи, идущие по расщелинам.
Но я склоняюсь к первой версии, которая позволяет связать пещеры и мегалиты, которые, как яч сказал, расположены поблизости от данных пещер. Это если мы принимаем версию с гигантскими карьерами и что технологию подземного выщелачивания руды могли использовать некие высокоразвитые силы в прошлом Земли. Вкратце это описание такое: на холме находилась некая установка, которая пробурив скважину, закачивала в нее раствор, а потом выкачивали его с растворенными металлами. Вода есть в долине, там полно мелких рек. Вопрос в химии, кислотах. Потом выделяли из раствора нужное, сгущали получившийся шлак по технологии пастового сгущения и складировали массы в мегалиты. Складировали как придется, но где-то получалась кладка, а где-то как блины. А где-то есть и облитые сиенитом горы. Т.е. в этой версии появляется еще интересный вывод: сиенит и другие гранитоиды – это не магматическая порода, а закристаллизованная древняя порода, растворенная в химии. Процесс примерно как выращенные квасцы в растворе медного купороса. Только кристаллизовались из этого раствора различные минералы.
План пещеры. 6 км ходов
Там до сих пор есть не окаменевшая глина, из которой посетители пещеры лепят такие скульптуры
А это уже Большая орешная пещера, расположенная тоже в этих местах:
58 км ходов
И тоже галечник в породе
Порода с валунами
Окаменевшая глина с карбонатами
Виды с горы, где расположена пещера. Неужели, все они сложены из галечника?
Один из входов в пещеру
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://kapolov.livejournal.com/17846.ht
ml
https://www.drive2.ru/l/6232515/
http://danlux.livejournal.com/7386.h
tml
Пещер в горах очень много. Скорее всего, нам известна лишь малое их число. Думаю, пещеры есть и без выходов на поверхность.
3. Пастовое сгущение отходов (хвостов) после сепарации жидкого раствора, извлеченного из недр.
Что делали далее? Конечно, извлечение металлов: сепарация, флотация или иные, неизвестные нам принципы осаждения и извлечени металлов из растворов. А что делать с отработанной жидкой химией? Нейтрализовать или можно сгустить (или сам раствор сгустится при нейтрализации).
В статье ПЛИТЫ ОЗЕРА ШИРА. ХАКАСИЯ я рассказывал про эту современную технологию:
Современная технология сгущения продуктов обогащения руды.
Пастовое сгущение означает, что вместо перекачки несгущенных хвостов обогатительной фабрики в хвостохранилище, разгрузка сгустителя обезвоживается до состояния, когда при укладке хвостов не происходит сегрегация пульпы. «При применении пастовой технологии хвосты формируют конические отвалы, благодаря которым отпадает необходимость в крупных хвостохранилищах. Площадь хвостохранилищ значительно меньше по сравнению с традиционными хвостохранилищами, а опасность утечек минимальна».
Жидкие хвосты превращают в густую вязкую жижу, которая держит форму. Из нее формируют отвалы в форме холмов. Учитывая, что эти отходы имеют кислотный или щелочной Ph, в них продолжаются активные химические процессы окисления и восстановления. Видимо, есть много вариантов, в зависимости от хим состава сцементироваться веществу отвалов в цельную массу. Причем будет наблюдаться слоистость, направленная не обязательно горизонтально.
Эту технологию могли применять те космические вахтеры или высокоразвитые цивилизации. Мне кажется, первое, т.к. коренные жители Земли не стали бы превращать ее в сплошной карьер.
И вот, после извлечения металлов, остается пустая пастообразная порода, которая, к тому же, кристаллизуется. Ниже подобрал ряд примеров, что с ней могли делать…
4. Примеры каменных масс которые, на мой взгляд, были получены с помощью этих технологий подземного выщелачивания и пастового сгущения хвостов:
Худесский лабиринт
Заливали территорию, поэтапно отодвигая опалубку.
Мегалиты Койского белогорья
Ровная площадка на горе Ветрогон, где складирование породы происходило у края горы
АЛТАЙ. МЕГАЛИТЫ ГОРЫ СИНЮХА
Ергаки
Облитые горы
Примеры можно продолжать, их десятки. Да, масштабно. Но и размеры добычи – не сопоставимые с нашими.
Я не единственный, кто думает аналогичными принципами о древней добычи металлов. Вот выдержка из работ А.Махова Правда, технология описана другая, пока нам неизвестная. Но то, что добыча металлов в древности была поставлена в промышленных масштабах – уже факт. Все было прагматично, никаких религиозных и культовых строений в первоначальном их смысле.
У многих интересующихся темой мегалитов рано или поздно возникает вопрос: если это искусственные останцы, то как они могли образоваться или быть изготовлены? Ведь с одной стороны по геологии – это сиениты, граниты, закритстализовавшиеся в глубинах Земли или около ее поверхности. А эти массы находятся на поверхности, да и в таких формах: стены, кладка из отдельных масс, столбы. Все списывают на эрозию осадочных пород. В одних случах мозг понимает, что природа, возможно, здесь непричем. А в другие моменты никак не может найти даже примерного ответа о методе создания этой фантастики.
До недавнего времени так было и у меня. И вот появился ответ. Не касающийся официальных взглядов геологии, а ответ связанный с наличием когда-то на нашей планете разумных сил с технологиями, к которым мы только-только подошли.
Так как в этом названии статьи могут быть взаимосвязаны современная технология добычи металлов и мегалиты? Давайте по-порядку.
1. Технология подземного выщелачивания полиметаллических руд.
Подземное выщелачивание — физико-химический процесс добычи минералов (металлов и их солей) — таких как медь, уран, золото или поваренная соль — через скважины, пробуренные в залежь, с помощью различных растворителей.
Процесс начинается с бурения скважин, также могут применяться взрывчатые вещества или метод гидравлического разрыва пласта для облегчения проникновения раствора в залежь. После этого в скважину через группу закачных скважин накачивается растворитель (выщелачивающий агент), где он соединяется с рудой. Смесь, содержащая растворённую руду, затем выкачивается через откачные скважины на поверхность, где подвергается экстракции.
Подземное выщелачивание является альтернативой методам открытой и подземной разработки. По сравнению с ними, подземное выщелачивание не требует большого объема выемок или непосредственного контакта рабочих с горными породами по месту их нахождения. Эффективно даже на бедных месторождениях, а также для глубокозалегающих руд. Для урана могут использоваться слабые растворы серной кислоты или раствор гидрокарбонатов. Для золота применяют растворы, содержащие активный хлор.
Заброшенная советская скважина, которая использовалась в подземном выщелачивании урана, Чехия.
Территория с трубами и насосами для подземного выщелачивания
Не буду давать большой объем подробной специализированной информации, с ней можно ознакомиться в этих работах:
К ПРОБЛЕМЕ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА
ДОБЫЧА УРАНА МЕТОДОМ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
Подземное выщелачивание полиэлементных руд
Другое название метода подземного выщелачивания – гидрометаллургия выделение металлов из руд, концентратов и отходов производства с помощью водных растворов определённых веществ (химических реагентов). Самым древним известным способом гидрометаллургии является выделение меди из руд Рио-Тинто (Испания) в XVI столетии. Позднее были разработаны и воплощены гидрометаллургические способы извлечения платины (1827), никеля (1875), алюминия из бокситов (1892), золота (1889), цинка (1914) и т. д.
В настоящее время этот способ используется для получения урана, алюминия, золота, цинка и др.
Сегодня около 20 % мирового производства Cu, 50-80 % Zn и Ni, 100 % оксидов Аl и U, металлических Cd, Co и других металлов базируется на гидрометаллургии. Основная операция гидрометаллургии – выщелачивание (например, кучное выщелачивание, подземное выщелачивание).
Думаю, принцип этой технологии понятен
Как выделяют металлы из такого раствора? Пример технологического процесса поверхностного выщелачивания золота: используется серная кислота. В реагентном отделении подготавливается известковое молоко, цианид, каустик, пиросульфит растворяют в нужной пропорции и все это циркулирует по трубам на ОРП (отделение рудоподготовки) и ГМО (гидрометаллургическое отделение). На ОРП подготавливают пульпу и сливают на флотацию, оттуда на ГМО на вытяжку золота с помощью ионообменной смолы.
2. Пещеры.
Если мы представим, что некие находившиеся на Земле высокоразвитые цивилизации (гостевые или коренные) использовали что-то подобное в своей деятельности, то что может остаться после работы такой установки, оборудования в трещиноватых или просто осадочных породах? Мое мнение – пещеры. Приведу пример тех пещер, которые находятся в паре десятков километров от Койского белогорья Красноярского края, где как уже было показано на этих страницах – почти на каждой горе расположились мегалиты.
Пещера Баджейская, Красноярский край
Вход, вернее спуск в пещеру
Галька в стенах со связующим – глиной. Никого не интересует, почему структура породы этих гор – галечник? Или галечник слагает только своды пещер? Вопрос к геологам. Или будут опять отговорки про дно древнего моря? Может быть, при промывке пород и выкачивании раствора из горы по технологии подземного выщелачивания эта галька и образовалась? Т.е. поток и давление были настолько огромные, что промыли эту пещеру в горе и окатали камни в галечник.
Не исключаю и других версий – это можно объяснить следующими процессами: холмы и горы сложены целиком из галечных пород и вода промыла в них эти пещеры. Вода, идущая сверху (ливни), либо снизу при катаклизмах (выход подземных водоемов). Но вопрос: кто сложил галечные породы в такие огромные холмы остается. Не исключено, что галька – это продукт лишь в самой пещере. Ее окатали потоки жижи, идущие по расщелинам.
Но я склоняюсь к первой версии, которая позволяет связать пещеры и мегалиты, которые, как яч сказал, расположены поблизости от данных пещер. Это если мы принимаем версию с гигантскими карьерами и что технологию подземного выщелачивания руды могли использовать некие высокоразвитые силы в прошлом Земли. Вкратце это описание такое: на холме находилась некая установка, которая пробурив скважину, закачивала в нее раствор, а потом выкачивали его с растворенными металлами. Вода есть в долине, там полно мелких рек. Вопрос в химии, кислотах. Потом выделяли из раствора нужное, сгущали получившийся шлак по технологии пастового сгущения и складировали массы в мегалиты. Складировали как придется, но где-то получалась кладка, а где-то как блины. А где-то есть и облитые сиенитом горы. Т.е. в этой версии появляется еще интересный вывод: сиенит и другие гранитоиды – это не магматическая порода, а закристаллизованная древняя порода, растворенная в химии. Процесс примерно как выращенные квасцы в растворе медного купороса. Только кристаллизовались из этого раствора различные минералы.
План пещеры. 6 км ходов
Там до сих пор есть не окаменевшая глина, из которой посетители пещеры лепят такие скульптуры
А это уже Большая орешная пещера, расположенная тоже в этих местах:
58 км ходов
И тоже галечник в породе
Порода с валунами
Окаменевшая глина с карбонатами
Виды с горы, где расположена пещера. Неужели, все они сложены из галечника?
Один из входов в пещеру
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://kapolov.livejournal.com/17846.ht
https://www.drive2.ru/l/6232515/
http://danlux.livejournal.com/7386.h
Пещер в горах очень много. Скорее всего, нам известна лишь малое их число. Думаю, пещеры есть и без выходов на поверхность.
3. Пастовое сгущение отходов (хвостов) после сепарации жидкого раствора, извлеченного из недр.
Что делали далее? Конечно, извлечение металлов: сепарация, флотация или иные, неизвестные нам принципы осаждения и извлечени металлов из растворов. А что делать с отработанной жидкой химией? Нейтрализовать или можно сгустить (или сам раствор сгустится при нейтрализации).
В статье ПЛИТЫ ОЗЕРА ШИРА. ХАКАСИЯ я рассказывал про эту современную технологию:
Современная технология сгущения продуктов обогащения руды.
Пастовое сгущение означает, что вместо перекачки несгущенных хвостов обогатительной фабрики в хвостохранилище, разгрузка сгустителя обезвоживается до состояния, когда при укладке хвостов не происходит сегрегация пульпы. «При применении пастовой технологии хвосты формируют конические отвалы, благодаря которым отпадает необходимость в крупных хвостохранилищах. Площадь хвостохранилищ значительно меньше по сравнению с традиционными хвостохранилищами, а опасность утечек минимальна».
Жидкие хвосты превращают в густую вязкую жижу, которая держит форму. Из нее формируют отвалы в форме холмов. Учитывая, что эти отходы имеют кислотный или щелочной Ph, в них продолжаются активные химические процессы окисления и восстановления. Видимо, есть много вариантов, в зависимости от хим состава сцементироваться веществу отвалов в цельную массу. Причем будет наблюдаться слоистость, направленная не обязательно горизонтально.
Эту технологию могли применять те космические вахтеры или высокоразвитые цивилизации. Мне кажется, первое, т.к. коренные жители Земли не стали бы превращать ее в сплошной карьер.
И вот, после извлечения металлов, остается пустая пастообразная порода, которая, к тому же, кристаллизуется. Ниже подобрал ряд примеров, что с ней могли делать…
4. Примеры каменных масс которые, на мой взгляд, были получены с помощью этих технологий подземного выщелачивания и пастового сгущения хвостов:
Худесский лабиринт
Заливали территорию, поэтапно отодвигая опалубку.
Мегалиты Койского белогорья
Ровная площадка на горе Ветрогон, где складирование породы происходило у края горы
АЛТАЙ. МЕГАЛИТЫ ГОРЫ СИНЮХА
Ергаки
Облитые горы
Примеры можно продолжать, их десятки. Да, масштабно. Но и размеры добычи – не сопоставимые с нашими.
Я не единственный, кто думает аналогичными принципами о древней добычи металлов. Вот выдержка из работ А.Махова Правда, технология описана другая, пока нам неизвестная. Но то, что добыча металлов в древности была поставлена в промышленных масштабах – уже факт. Все было прагматично, никаких религиозных и культовых строений в первоначальном их смысле.
Источник: sibved.livejournal.com