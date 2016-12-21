«Почта России» доставит в окно

«Почта России» собирается доставлять посылки с помощью дронов

«Почта России» планирует использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для доставки почтовых отправлений и посылок. Насколько предприятие отстает от Amazon, как заставить дрона влететь в окно и когда в России разрешат дронам летать — в нашем материале.

Весной 2017 года «Почта России» планирует провести испытания беспилотников, которые будут использованы для доставки. По информации ТАСС, полеты должны были быть проведены еще летом этого года на Урале, но из-за погодных условий было принято решение отложить их до следующего года.

«Мы ведем переговоры с различными компаниями по вопросу использования беспилотников», — сообщили в пресс-службе «Почты России».

Пресс-секретарь добавил, что «Почта России» изучает различные варианты, предназначенные для упрощения доставки посылок и писем в труднодоступные регионы.

Раскрывать подробности планируемого сотрудничества в ведомстве не стали.

Почтовый оператор уже не первый раз задумывается об использовании дронов для доставки. Подобные планы особенно актуальны для сельской местности и удаленных районов страны, где не очень хорошо развита инфраструктура.

На Петербургском международном экономическом форуме 2016 года руководство компании объяснило, что речь идет только о «сверхважных» грузах весом до 5 кг, например лекарственных средствах, которые нужно доставить оперативно.

По словам заместителя генерального директора «Почты России» по логистике Алексея Скатина, заявления компании Amazon о доставке обычных мелких посылок и бандеролей беспилотниками больше похожи на рекламный ход, чем на реальное внедрение данной технологии.

Amazon начала тестирование своего сервиса беспилотной доставки Prime Air еще в 2013 году. Тогда руководитель компании Джефф Безос заявил, что на внедрение этой технологии уйдет четыре-пять лет.

Будущее наступило немного раньше — уже 7 декабря 2016 года аппарат Prime Air впервые осуществил в течение 13 минут доставку для британского клиента, обеспечив его ТВ-приставкой и пачкой попкорна.



Пицца из воздуха

Впервые доставку грузов с помощью коптеров в России осуществили в 2014 году в Сыктывкаре. Тогда местная пиццерия «Додо Пицца» совместно с Copter Express решила доставлять пиццу с помощью дрона.

Технически это было не совсем то, что представляет себе человек, когда ему говорят «доставка пиццы с помощью беспилотника», — коптер прилетел в парк, завис над специально огороженным местом и спустил заказ на тросе, который внизу принял один из сотрудников «Додо Пицца» и самостоятельно передал в руки клиентов.

Определенная постановка в этом присутствовала, но на тот момент это была доставка, максимально приближенная к реальности.

Без скандала тогда не обошлось — из-за отсутствия государственного регулирования в области использования дронов управление сыктывкарского Госавианадзора оштрафовало Copter Express на 50 тыс. руб.

Правоохранительные органы решили, что компания нарушила правила использования воздушного пространства города. Позже суд выслушал все аргументы и отменил постановление о штрафе, что подтвердил основатель компании Олег Понфиленок.



Будущее наступит к 2020 году

Глава Copter Express рассказал, что в ситуации с «Почтой России» о доставке непосредственно дронами речи не идет, так как компанию интересуют перелеты на дальние расстояния до 1000 км с грузами до 300 кг.

В таком случае доставку необходимо осуществлять беспилотной авиацией. Введение такой технологии может быть оправданно стремлением к сокращению расходов на содержание пилотов, но минимизирование издержек будет незначительным — необходимо либо модернизировать существующие самолеты, либо разрабатывать новые, способные летать без пилота, что стоит очень дорого.

В 2014 году глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров выдвигал подобные предложения, предлагая, правда, использовать вместо самолетов почтовые дирижабли.

«Такая автоматизированная сеть доставки на европейской части России для «Почты России» была бы чрезвычайно интересной», — заявил глава Минкомсвязи.

Куда доступнее кажется технология доставки дроном грузов до 5 кг в черте города — например, от ресторана или магазина до клиента. Глава Copter Express подчеркнул, что доставка с помощью беспилотника обойдется в 3–4 раза дешевле, чем стандартная курьерская отправка.

В будущем в течение пары лет планируется доработать сервис, чтобы коптеры могли не только привозить товар к месту встречи в парке или другом безлюдном месте, но и залетать в окно или дверь.

Такая технология почти готова и находится на финальной стадии доработки, чего не скажешь о законодательстве страны в этой области.

«В России в этом вопросе ориентируются на США, в которых подобный закон должен появиться в 2017–2018 годах. В России, соответственно, закон ожидается к 2020 году», — отметил Понфиленок.



Регистрация обязательна

С апреля 2016 года вступили в силу изменения в Воздушном кодексе России, согласно которым была введена обязательная регистрация беспилотных летательных аппаратов весом более 250 г в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Эксперты заявляют, что закон сформулирован таким образом, что БПЛА приравнивается к воздушному судну.

Представитель Росавиации Борис Логвин ранее заявил «Би-би-си», что, в соответствии с изменениями в Воздушном кодексе Российской Федерации, на данный момент запрещены любые полеты беспилотных летательных аппаратов на территории всей страны.

В Соединенных Штатах обязательной регистрации также подлежат все беспилотники начиная с 14 декабря 2015 года, причем это необходимо сделать до первого полета.

Зарегистрировать дрон можно на сайте FAA (Федеральное управление гражданской авиации США), если его вес составляет от 250 г до 25 кг. Стоимость регистрации составляет $5.

Беспилотник получит свой личный номер, который необходимо нанести на корпус, после чего владелец имеет право запускать его в небо при условии, что он не нарушает действующее законодательство страны. При этом, согласно правилам FAA, дрон должен всегда оставаться в пределах видимости человека, который управляет устройством, причем он должен быть заметен невооруженным глазом.

Полеты БПЛА должны осуществляться исключительно при дневном свете — в промежуток между 30 минутами до рассвета и 30 минутами после заката. Скорость такого беспилотника не должна превышать 160 км/ч, а высота полета — 121 м.

Источник: nnm.me