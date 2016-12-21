Новости Украины и Новороссии 21 декабря 2016

Доктор для Нади, долг для Вовы, сокровища Охендовского

Беговая дорожка для собак

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Киев в 2016 году проигнорировал все обязательства “Минска-2″ по политическому урегулированию

“Подводя итоги как данной встречи, так и уходящего года, мы вынуждены констатировать, что на сегодня ни один из политических пунктов Комплекса мер не выполнен Украиной. Мы ожидали наконец-то услышать на этом заседании от украинских переговорщиков официальную позицию Киева, но, к сожалению, риторика оппонентов не изменилась”.

“Наша позиция остается неизменной: необходимо как можно скорее приступить к прямому, откровенному и продуктивному диалогу двух сторон конфликта для реализации всех пунктов Комплекса мер”,

Политические обязательства Киева в рамках Комплекса мер по выполнению Минских соглашений не выполнены, констатировала сегодня по окончанию последней в 2016 году встречи политической подгруппы и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.— отметила она.Она пояснила, что представители Украины по-прежнему ссылаются на «нормандский формат» и отсутствие “дорожной карты”, подменяя смыслы и понятия, “чем не дают приблизиться к обсуждению по сути ни одного вопроса и де-факто блокируют всю работу политгруппы”.Никонорова отметила, что Украина продолжает игнорировать аргументы о том, что группы работают в рамках и на основании Комплекса мер, тем самым не только затягивая переговорный процесс, но и пренебрегая указаниями лидеров стран-гарантов (РФ, Франция и ФРГ).— заключила и.о. главы МИД ДНР.

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Украина начала строить защитную стену от России на оккупированной территории ЛНР

Украина начала работы по обустройству границы с Российской Федерацией на оккупированной территории ЛНР. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко. «Стена» — это скорее медийное название проекта. Речь идет об интеллектуальной модели охраны государственной границы Украины, где различные технические средства сочетаются и дополняют друг друга. Это позволяет как контролировать линию государственной границы в режиме онлайн, так и оперативно реагировать в случае нарушения», — заявил он. Читайте также: «Привезли раненых солнышек из-под Дебальцево», — новые свидетельства потерь ВСУ (ФОТО, ВИДЕО) Проект финансируется из государственного бюджета. «Сейчас продолжаются плановые мероприятия по его выполнению на территории Харьковской и Луганской областей. Например, в Харьковской области выполнено уже более 50% работ. В Луганской области работы только начали. А участок отдела „Дергачи”, на Харьковщине, использовали как полигон для испытания технических новаций, которые сейчас совместно с учеными внедряем на нашей границе», — рассказал Назаренко. В то же время он сообщил, что на сегодня обустроены 264,6 км противотанковых рвов, 111,8 км рокадных дорог, 40,6 км контрольно-следовой полосы, 75,7 км заградительного забора. «Приобрели и уже используем четыре боевых модуля. Оборудовали комплексную систему защиты государственной границы в большей части Харьковской области. После введения системы визуально-технического наблюдения на участках, которые обустроили — в частности, на отделении „Дергачи” и соседних, количество нарушений минимизировано», — добавил он. По словам Назаренко, проект очень важен, поскольку впервые Украина строит реальную границу с Россией. Читайте также: Это было паническое бегство: только в морге Дебальцево корреспондент насчитал 20 трупов солдат ВСУ (ФОТО строго 21+) «Это действительно и сооружение, которое позволит повысить эффективность, а риски и угрозы гораздо уменьшить. К сожалению, финансирование достаточно ограничено и не позволяет в полном объеме выполнять проект. В 2015-м из бюджета при проекте почти 1 миллиард гривен были выделены только 400 миллионов. В этом году при проекте 1,200 миллиарда гривен нам выделено всего 200 миллионов, на сегодня профинансировано 175 миллионов. Также остается неурегулированным вопрос по отводу земельных участков — так называемых земель обороны вдоль линии государственной границы», — подытожил он.

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Российский «Газпром» предлагает украинскому «Нафтогазу» обсудить поставки газа

«Газпром» предлагает «Нафтогазу Украины» уладить вопросы, касающиеся предоплаты за поставки российского газа, без заключения дополнительного соглашения к контракту.

Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак, передает Газета.ру.

«Газпром» предлагает «Нафтогазу» обменяться взаимными письмами, которые ответили бы на вопросы и озабоченность «Нафтогаза» относительно предоплаты (за российский газ – ред.)», — заявил Новак.

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Минтранс ДНР запустил автобусное сообщение с Белоруссией

«Специалисты Департамента автомобильного и пассажирского транспорта Минтранса ДНР согласовали документы для открытия двух новых международных автобусных маршрутов – в Нижний Новгород и Минск»

«Стоимость билета в Минск стоит 5030 рублей, а Нижний Новгород – 4337 рубля»

Министерство транспорта ДНР запустило два новых международных маршрута, связывающие Донецк с Минском и Нижним Новгородом. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.— отметили в ведомстве.Там добавили, что автобусы в Нижний Новгород будут выезжать в 12 часов дня от автовокзала «Южный» по пятницам, время в пути составит 32 часа, маршрут в Минск – около 38 часов, транспорт будет отправляться в полдевятого утра по субботам.— рассказали в диспетчерской службе ГП «Автовокзалы Донбасса».

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МВД: Взрыв автомобиля в центре Донецка произошел из-за неисправности газобаллонного оборудования

«Следственно-оперативной группой был проведен ряд следственных мероприятий и экспертиз по факту возгорания автомобиля, который произошел 20 декабря в Донецке на улице Артема. В результате было установлено, что взрыв произошел в результате неправильно установленного газобаллонного оборудования»

«Пострадавший получил инфаркт и был госпитализирован. По словам медиков, его состояние расценивается как средней тяжести»

Неисправность газобаллонного оборудования стала причиной взрыва автомобиля, который произошел в центре Донецка накануне. Об этом сегодня заявили сегодня в министерстве внутренних дел ДНР.— сказали в ведомстве.По данным МВД, водитель транспортного средства в это время находился неподалеку.— подытожил представитель силового ведомства.

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Италия подарит Украине €1 млн на якобы Донбасс

Италия решила выделить 1 млн евро гуманитарной помощи для пострадавших в зоне конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Италии.

«Италия одобрила экстренный взнос в размере 1 млн евро, разделенный на два пакета финансирования», — сказано в нем. «Однако, дойдут ли на самом деле деньги до Донбасса, стоит только догадываться», — считают в News Front.

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Новости Украины: «ПриватБанк» продадут в ближайшие три года

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева видит хорошие перспективы продать национализированный «ПриватБанк» в течение ближайших трех лет.

«Банк, как бизнес, не перестал существовать. Мы гарантировали всему населению депозиты, капитал банка будет сформирован государственными бумагами. Придет сильная новая команда менеджмента, наблюдательный совет с очень сильными зарубежными специалистами, которые помогут трансформации. Думаю, (банк – ред.) будет иметь стоимость и его можно продать», – сказала Гонтарева.

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Национализация «ПриватБанка» может повлечь дефолт Украины

Правительство Украины не сможет расплатиться с клиентами национализированного «ПриватБанка» и будет вынуждено объявить дефолт по внутренним обязательствам. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Лентой.ру». Главным поводом для национализации «ПриватБанка» стала дыра в капитале размером почти в 5,5 миллиарда долларов, говорит аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. «Сумма колоссальная по меркам украинской экономики. Понятно, что ни у Коломойского (бизнесмен Игорь Коломойский, совладелец группы „Приват“ — прим. ред.), ни даже у государственного Ощадбанка — единственного вероятного претендента на роль санатора — таких денег нет», — утверждает эксперт. Если «ПриватБанк» передадут на санацию Ощадбанку, последний может не устоять под грузом общих проблем с долгами, капитализацией и просрочками, прогнозирует он. Таким образом, под удар попадает практически все население Украины — в Ощадбанке и «ПриватБанке» в сумме обслуживаются более 40 миллионов человек. В финансовой состоятельности правительства Украины также сомневается глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. «Если посмотреть с точки зрения клиента, то получается, что национализируя банк, государство берет на себя его обязательства. Но обещать можно многое, выполнит ли обещания государство — большой вопрос. Если частный собственник отвечает, по крайней мере, своей прибылью, то в возможности государства верится с трудом», — отметил он. 20 декабря Нацбанк Украины предоставил «ПриватБанку» кредит в 600 миллионов долларов. Деньги необходимы для бесперебойного обслуживания клиентов. Днем ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард назвала решение правительства Украины о национализации «ПриватБанка» важным шагом на пути к обеспечению финансовой стабильности в стране. 18 декабря украинское правительство поддержало предложение Нацбанка о переходе «ПриватБанка», находящегося в трудном финансовом положении, в стопроцентную государственную собственность. «ПриватБанк» — крупнейшая украинская коммерческая кредитная организация. Банк обслуживает 22 миллиона клиентов.

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Новый бюджет Украины: неподтвержденные доходы, нереальные прогнозы и супергерои

Верховная рада Украины утвердила бюджет страны на 2017 г. во втором чтении. За документ проголосовали 274 депутата. Хотя на первый взгляд параметры бюджета могут показаться вполне вменяемыми и даже позитивными, мало кто верит в реальность прогнозов правительства. Доходы ожидаются в следующем году на уровне 706,3 млрд гривен ($26,7 млрд), расходы — 775,3 млрд гривен ($29,3 млрд). Инфляция прогнозируется на уровне 8,1%, курс гривны – 27,2 за доллар, а ВВП, как ожидается, вырастет на 3%. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал бюджет примером «справедливого распределения расходов». Но во все эти прогнозы мало кто верит, особенно оппозиционные политики активно критикуют новый бюджет. Они отмечают, что значительная часть доходов формируется за счет денег МВФ и поступлений от приватизации, а этих средств Киев может вообще не дождаться, поэтому включение их в состав доходов напрасно. Также они недовольны сильным увеличением расходов на силовиков. В партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» говорят, что бюджет вообще является социально несправедливым: мало того, что соцзатраты перенесены на местные бюджеты, где денег всегда нет, так еще и введено налогообложение пенсий, тогда как налоги для олигархов снижаются. Также по мнению политиков, экономический прогноз правительства вообще не учитывает изменения налогового и бюджетного законодательства. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко вообще заявил, что рост ВВП Украины на 3% просто невозможен. «Обещанные 3% роста ВВП в следующем году — это блеф. Никакого роста не будет», — сказал он. Что касается увеличения минимальной зарплаты до 3200 гривен ($21), то эксперты говорят, что такой маневр предполагает не реальный рост зарплат, а увеличение налогов, в результате чего малый и средний бизнес окажутся в еще более худшем положении. Бюджетмэн И вместо того, чтобы более тщательно работать над главным финансовым документом страны, Минфин Украины создал супергероя Бюджетмэна. По мнению чиновников, этот персонаж должен способствовать популяризации изменений. Ему даже придумали суперспособности: «суперравновесие», то есть сбалансированность бюджета, хотя он характеризуется серьезным дефицитом; «суперскорость» — намек на быстрое принятие документа. Также в Минфине говорят, что он «изменяет реальность», «наносит удар по бедности» и может «поднять что угодно, даже экономику» Украины.

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Дебальцево: провокация ради военной помощи от нового президента США

Разделы новостных лент, сообщающих о событиях на востоке Украины, 18 декабря всколыхнула новость о попытке прорыва ВСУ в окрестностях Дебальцево. По оценкам ополченцев, батальонная тактическая группа после мощной артиллерийской подготовки атаковала позиции армии Новороссии. Атака была отбита с большими потерями украинских военных (речь шла о 10 убитых, около 20 раненых и четырёх уничтоженных БМП), но бой и артиллерийская дуэль продолжались до глубокой ночи 19 декабря, и численность потерь не окончательная. По крайней мере, волонтеры из госпиталей Харькова и Днепропетровска приводят значительно большие цифры.

Это далеко не первая попытка прорыва на данном участке фронта. В июне 2016-го при таких же обстоятельствах и на том же участке фронта был убит приехавший «поохотиться на сепаров» член «Правого сектора» оперный певец Василий Слипак.

Есть несколько версий произошедшего, основными из которых являются так называемая «пьяная атака», как это было в день гибели Слипака, и попытка нащупать слабые места в обороне ДЛНР. И обе имеют право на существование, поскольку «пьяные атаки», когда упившиеся горилки каратели идут доказывать, что им море по колено, или «согревшиеся» командиры посылают бойцов вперед, отнюдь не редкость. С другой стороны, название города Дебальцево символизирует у карателей позор, и они регулярно пытаются его смыть. А поскольку Киев продолжает насыщать «зону АТО» боевой техникой и живой силой и не скрывает решимости расправиться с республиками по хорватскому сценарию, возможна и разведка боем.

В пользу второй версии говорит и наличие уже в половине девятого утра вблизи места прорыва большого количества машин скорой помощи, о чем сообщают харьковские медики. В то же время известная украинская неонацистка Алена Билозирская, воюющая в составе «Правого сектора», на своей страничке в «Фейсбуке» еще до полудня 18 декабря радовалась, что наконец-то началось наступление и «освобождение» Донбасса.

Разумеется, ни о каком генеральном наступлении и решающем ударе ВСУ речи быть не может, поскольку силами батальонной тактической группы, то есть пехотного батальона с приданной ему артиллерией и бронетехникой, решающие удары не производятся. А вот провокации – устраиваются. Как было в уже упомянутом случае июньской атаки, произведенной для того, чтобы спровоцировать ополченцев на захват позиций ВСУ в результате контратаки и обвинить их в нарушении «Минска-2», чем должна была усилиться пропагандистская позиция Украины на международных переговорах.

Дата новой атаки на Дебальцево выбрана тоже не случайно: у украинского руководства все еще оставалась надежда повлиять на позицию выборщиков в США, если удастся создать информационный шум вокруг «нового факта агрессии России против Украины». Если бы удалось спровоцировать захват позиций ВСУ в результате контратаки, то так бы оно и случилось. Но не срослось, поскольку ополченцы отбили атаку слаженно, но контратаковать не стали.

До вступления на свою должность нового американского президента остается еще месяц, поэтому ожидать ослабления напряженности в зоне карательной операции вряд ли стоит. Ведь пока в Белом доме находится Барак Обама, киевский режим пользуется полной поддержкой США, и если Киеву своими провокациями удастся обвинить ДЛНР (следовательно, и Россию) в «агрессии», то, как считает украинская власть, ей удастся переломить отрицательное отношение нового американского президента к помощи Украине.

Ольга Сухаревская, «Одна Родина»

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Десятилетия бедности предрек Украине представитель МВФ

На прошедшей неделе стало окончательно ясно, что в уходящем году Международный валютный фонд (МВФ) не выделит Киеву очередной кредитный транш. Комментируя эту печальную для украинцев новость, глава недавней миссии МВФ в Киеве Рон ван Руден оценил экономические перспективы Украины. Его пессимизм шокировал многих. «Украине потребуются десятилетия, чтобы сравняться по уровню развития с европейскими странами», — заявил ван Руден 14 декабря. Представитель МВФ предрёк Украине десятилетия бедности Рост экономики, который не вселяет оптимизма Оценки Рона ван Рудена стали своеобразным ответом на безудержный оптимизм высоких киевских чиновников (прежде всего, руководителей Национального банка Украины), увидевших бурный рост украинской экономики. Заявлениями об этом уже не раз радовали общественность глава НБУ Валерия Гонтарева и её заместитель Дмитрий Сологуб. Небольшой рост ВВП (в пределах 0,1%) они зафиксировали ещё в первом квартале 2016 года. Потом приводили уже более высокие цифры. Наконец, выдали предварительный прогноз по уходящему году — рост экономики на 1,5%. Чиновники МФВ в целом соглашаются с оценками руководителей Нацбанка Украины и подтверждают рост ВВП в стране. Однако большого оптимизма по этому поводу не испытывают. О чём косвенно свидетельствует отказ МВФ от перечисления очередного транша. Ведь по идее растущая экономика должна обеспечивать возврат кредитов и снимать всякие препоны на их пути. Рон ван Руден свой скепсис высказал прямо. Он не скрывает, что ВВП Украины на душу населения составляет лишь 20 процентов от среднеевропейского уровня — втрое ниже, например, чем в соседних Польше и Румынии. По мнению ван Рудена, «даже при темпах экономического роста до 4–5 процентов в год Украине понадобится целое поколение, чтобы догнать соседей в Центральной и Восточной Европе». Впрочем, не все эксперты зарядились оптимизмом международных и местных чиновников по поводу роста ВВП Украины. Многие в Киеве видят рост тарифов и нищеты, а не экономики. Почитаем для примера президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко. В своем блоге для портала «Лига» он написал: «Для нашей экономики это большой успех. Или, скорее, очень хорошая информация. Но почему простые украинцы не заметили этого роста. Тут все просто. Как видите, рост ВВП Украины во многом произошел за счет базы сравнения». Столь деликатная оценка эксперта показывает его сомнения в методике подсчёта роста ВВП. На это указывают, кстати, многие наблюдатели. Они отмечают: показать рост экономики выгодно и чиновникам МВФ, и Нацбанку, и правительству Украины. Одним — чтобы продемонстрировать эффективность своего влияния на киевскую власть. Другим, — чтобы показать результативность работы и заявленных обществу реформ. В самом деле, в Нацбанке, например, рост ВВП объясняют, в том числе, хорошей конъюнктурой на украинский экспорт — на мировом рынке выросли цены на металл, зерно, продукты, сырьё. Меж тем, объективные методики расчёта показателей ВВП исключают зачёт роста стоимости товаров и услуг, а берут во внимание увеличение их объёмов. В противном случае, только на взлетевших тарифах жилищно-коммунального хозяйства украинская экономика показала бы чудеса своего роста. Александр Охрименко не стал огорчать читателей подробным разбором методики расчёта ВВП, а просто познакомил со своим выводом: «Экономика Украины находится в жесткой стагнации. Пока не наблюдается ни падения, ни роста». В пользу эксперта говорит и украинская статистика. На диаграмме Госстата Украины по итогам полугодия индекс промышленной продукции обозначен в 102%, строительной — во все 109. В целом благостная картина разрушается, если смотреть в разрезе отраслей, кварталов, месяцев. Скажем, в июне индекс промпроизводства падал по сравнению с соответствующим месяцем 2015 года на 3,4%, выплавка стали сокращалась на 8,6%, добыча газа — на 10,4, угля — на 18,5%. Не добавляют веры в оптимистичную диаграмму другие макроэкономические показатели первого полугодия. Так, объём экспорта рухнул на 12%, дефицит внешней торговли вырос почти на четверть, совокупный государственный долг поднялся на 2,5% (до $ 67,1 млрд.). Наконец, реальный располагаемый доход населения уменьшился в первом полугодии на 14,9% в годовом измерении. Напомним, все эти цифры — из государственного статистического отчёта Украины за шесть месяцев 2016 года. Из них понятно, почему президент Украинского аналитического центра не поверил экономическим руководителям своей страны, объявившим долгожданный рост национального продукта. Эта тема не сходит с повестки украинских СМИ. В преддверии следующего отчётного периода они используют расчётные или оперативные данные. Они разные. Иногда указывают 0,7% роста ВВП, иногда — 1,8. Меньше говорят о том, что реально случилось с украинской экономикой в постмайданный период, и на что обратил внимание высокий чиновник из МВФ. На проводах для свечей зажигания — к экономическому процветанию О том, как просела при новой власти украинская экономика, можно судить по цифрам. По данным Всемирного банка, только с 2014 по 2015 год ВВП Украины упал со 132 до 90 млрд. долларов США. В прошлом году экспорт продукции украинского машиностроения составил всего $ 5 миллиардов. В домайданный период этот показатель достигал $ 14 миллиардов. В то время украинцы экспортировали железнодорожные локомотивы, вагоны, турбины, силовые судовые установки, авиационные двигатели, ракетные носители, насосы и запчасти к ним, электрооборудование и т. д. Сейчас все резко переменилось. Среди основных статей экспорта из прежнего списка сохранились авиационные двигатели. Спрос на них остаётся. В странах мира до сих пор большой парк советской авиатехники. Востребована и ремонтная база для него, в том числе, двигатели. В прошлом году на первое место в экспорте украинского машиностроения вышли автокомпоненты, главным образом, — провода для свечей зажигания. Их вывезли за рубеж почти на миллиард долларов, что составило без малого четверть объёма в экспорте продукции машиностроения. Неплохо продавались насосы для жидкостей. С остальными, прежде активными экспортными позициями, стало совсем худо. В местной прессе мелькали сообщения об остановке производства на ракетостроительном объединении «Южмаш», самолётостроительном предприятии «Антонов», судостроительном заводе в Николаеве, других, как ранее говорили, флагманах украинского машиностроения. Простаивают заводы химической промышленности (в Северодонецке, Ровно, Черкассах). Грустный перечень можно продолжать. Его причина — разрыв хозяйственных связей с соседними странами, прежде всего, — с Россией. В субботу lenta.ru сообщила, что «Российская корпорация «Энергия» начала переговоры с конструкторским бюро «Южное» (Днепр, Украина) об организации запуска ангольского спутника Angosat-1 с помощью украинской ракеты-носителя «Зенит» в рамках программы «Морской старт». Если киевские власти одобрят намечаемую сделку с «агрессором», Россия может закупить сразу 12 ракет-носителей данного типа. Свежий пример лишний раз подтверждает, где на самом деле находится рынок для высокотехнологичной продукции украинских заводов. Ранее руководители «Южмаша» пытались вписаться в программы американского НАСА. Однако выяснилось, что дальше изготовления конструкции первой ступени ракеты-носителя «Антарес» (этим украинские ракетостроители занимаются с 2008 года) их в американские проекты не готовы пустить. Куда потекут украинские резервы Рон ван Руден, впрочем, свою пессимистическую оценку основал на понятном ему предмете — финансовом состоянии Украины. Оно плачевно. В ходе ноябрьского заседания совета Нацбанка Украины Валерия Гонтарева предупредила: «В 2017 году сальдо текущего счета платежного баланса страны будет отрицательным и составит 2,9 миллиарда долларов. Кроме того, государству придется погасить 2,5 миллиарда долларов долгов и миллиард долларов кредита, полученного от МВФ в 2014 году». В этой связи пауза в финансовой поддержке Украины, которую взял сейчас МВФ, может создать новые макроэкономические риски и даже привести к потере резервов. Глава Нацбанка объяснила это очень доходчиво: «Хочу, чтобы все понимали: если мы имеем сегодня резервов 15,5 миллиарда долларов, то мы начнем резервы терять каждый день». Дорожка для этого давно проложена. В конце прошлого года американская международная исследовательская организация Global Financial Integrity опубликовала доклад «Незаконный вывоз капитала из развивающихся стран». Эксперты анализировали десятилетний период. Не обошли вниманием и Украину. Цифры вывода капитала из Украины взбодрили киевских аналитиков. Они изрядно потоптались на «преступных действиях семьи Януковича». Внимание к свергнутому президенту так увлекло местных экспертов, что они как-то не обратили внимания на одну отмеченную в докладе особенность: наибольшая активность вывода украинских капиталов за границу совпадает с периодом резкого повышения уровня внешнего долга страны. Иными словами, из страны выводятся преимущественно бюджетные средства. Схема отработана годами. Под разными предлогами (расчёты за поставки, инвестиции и пр.) деньги выводятся в оффшорные компании. В прошлом году, по данным Государственной службы статистики, отток капитала из Украины под видом инвестиций в оффшоры составил 6,21 млрд. долларов США. Сумма, сопоставимая с кредитами, полученными от международных финансовых институтов. 93,7% выведенного капитала осели на Кипре. Вменяемые политики это осознают. Вот, например, как отреагировал на задержку транша МВФ депутат Верховной Рады Вадим Рабинович: «Не нужно нам никаких траншей. Эти деньги просто разворовываются. На следующий день после поступления средства МВФ оказываются в оффшорах, на каких-нибудь островах» (цитата по lenta.ru). Понятно, что при таком отношении к управлению активами Украины трудно рассчитывать на её дальнейшее развитие и процветание. Всё это увидела очередная миссия МВФ. Грустные перспективы, обозначенные в прошлую среду Роном ван Руденом, могут и не реализоваться. Западные эксперты часто недооценивают возможности наших народов. Например, в конце прошлого века они в чёрных тонах рисовали экономическое будущее России. Однако ситуация кардинально изменилась с приходом к управлению страной новой политической команды. Не исключено, что и смена режима в Киеве, как минимум смягчит экономические последствия для Украины майданного лихолетья. Осталось только подождать… Геннадий Грановский

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Долги «ПриватБанка» покроют за счет школ и больниц, — нардеп

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал проект бюджета своего правительства как такой, который ориентирован на развитие регионов. Но депутаты Верховной Рады увидели в документе обратные процессы — централизации. Например, горячие дискуссии разразились в комитетах по сохранению топливного акциза в местных бюджетах. «Мы продолжаем дискуссию, которая никак не продвигается, по сохранению средств громад, в частности, в вопросе сохранения топливного акциза в пользу громад, — сообщил глава фракции „Самопомощь“ Олег Березюк. — Для некоторых этот сбор составляет 50–70% местного бюджета. Эти средства шли на садики, школы, социальное обеспечение. Сегодня есть большая угроза все это потерять. Происходят выкрутасы неимоверные. Хотят централизовать бюджет. Теперь понятно, почему это происходит: нужно покрывать долги национализированного “ПриватБанка” в размере 150 млрд. А где взять эти деньги? Их возьмут, как всегда, у людей. Очень жаль, что разрушается система, которая за два года этим парламентом выстраивалась — система местной бюджетной децентрализации». На обсуждение проекта бюджета очень сказывается фактор национализации крупнейшего в Украине банка. Именно это событие окажет большое влияние на всю экономику страны в ближайшие годы. Поэтому принятие финансовой карты на 2017 год осложнено вопросом — где изыскать дополнительные 150 млрд гривен. Некомпетентность, коррупцию, халатность власти компенсируют украинские граждане. Эксперты подсчитали, что каждому жителю Украины это обойдется в 5–7 тысяч гривен в следующем году. «Стабильность финансовой системы стоит огромных денег. Это бюджеты реальных сел, городов, это окна в школах, лекарства в больницах, — продолжает Березюк. — Ничего не проходит бесследно. Почему так случилось? Что делали все эти годы Нацбанк, СБУ, Генпрокуратура? Что они сейчас делают? Снова ищут мелкую рыбу, когда миллиарды вылетают из страны. Исполнительная власть парализована олигархическим режимом. Это наша реальность». Виктория Титова Украина.ру

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В Киеве участники митинга в поддержку мошенников обратились в полицию, потому что им не заплатили (ФОТО)

В Киеве участники митинга в поддержку обвиняемых в мошенничестве сначала препятствовали работе суда, а на следующий день обратились в милицию, потому что им не заплатили за участие в пикете. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук, передает пресс-служба ГПУ. Отмечается, что ГПУ и Государственная фискальная служба Украины разоблачила группировку, которая создавала фирмы-однодневки, бравшие предоплату якобы за поставку товара, а затем исчезавшие. «Потерпевшими признаны более 50 человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 10 млн грн, наложен арест на имущество и денежные средства участников организованной группы на сумму 8 млн грн», — уточнил Сторожук. По его словам, нарушителей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, им объявили подозрение в нарушении ст. 190 и ст. 205 УК Украины — завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), а также по фактам создания субъектов хозяйственной деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности (фиктивное предпринимательство), квалифицирующими признаками которых является совершение преступлений организованной группой. Соломенский районный суд Киева по ходатайству следователя избрал организованной группе меру пресечения в виде содержания под стражей. «Во время заседания по избранию меры пресечения под зданием суда состоялся организованный митинг в поддержку задержанных. Люди пытались препятствовать работе суда, прокуроров и следователей. За что суд перенес рассмотрение дела на следующий день. А уже на следующий день в помещение суда те же представители общественности пришли с другими требованиями, по их словам, адвокаты подозреваемых обещали им заплатить за участие в митинге, а в итоге деньги не отдали. Обманутые участники митинга обратились в прокуратуру с жалобой на мошеннические действия этих лиц», — рассказал Дмитрий Сторожук. Он уточнил, что обманутые участники митинга — преимущественно женщины преклонного возраста, которые приехали в Киев из других городов Украины. «Эти представители общественности поверили людям, которых правоохранительные органы задержали за то, что они обманули несколько десятков бизнесменов. И в результате сами пострадали от действий мошенников. Это хорошо, что они обратились к нам со своими жалобами. Их заявления будут приобщены к делу. А мне бы хотелось привлечь внимание общественности к этой истории и призвать всех быть сознательными, ведь препятствование работе правоохранительных органов — это преступление», — подчеркнул заместитель генпрокурора.

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Советник Авакова: Будем нарушать закон, но заставим Донбасс любить Украину



Донбасс будет принуждён к тому, чтобы любить Украину, пусть даже насильно. Об этом в эфире «5 канала» заявил советник главы МВД, бывший замглавы управления МВД в Донецкой области Илья Кива.

«Когда поднимался вопрос о декоммунизации, я говорил – Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация. Пускай даже насильно. Люди отравлены и иногда непоправимо отравлены постсоветской риторикой. Нужно ставить и учить любить – я сказал, если вы не будете любить Украину, мы заставим вас любить Украину», — заявил Кива.

При этом он признал, что ради высокой цели укрощения Донбасса украинские чиновники идут на нарушение закона, раздавая оружие «добровольцам» — участникам т.н. АТО.

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Ответ Шария Митрополиту

Открытое письмо в ответ на открытое письмо.

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