Крепостная экономика банков. Андрей Рудалёв о долговой кабале и коллекторах
Нам внушают: банкиры хорошие — они людям деньги дают, раздают пропуски к счастью. Пусть и под зверские проценты, но не они виноваты — жизнь такая, ценник нефти падает, курс рубля, санкции, особенности национальной экономики.
Коллекторы — плохие, они отбирают у людей последнее, включая то, что дали им добрые банки. Коллектор не разбирается в средствах, это реинкарнация лихих братков.
Но надо понимать, что нет никаких коллекторов. Их придумали, чтобы отвести гнев от банков.
Коллекторов нет, есть только банки, которые приходят к вам, соблазняют, забирают последнее и выжимают все соки.
Если без иносказаний, то коллекторы — полиция банка, призванная сечь провинившихся крепостных.
Для понимания, что такое банки сейчас, достаточно прочесть небольшую новость на сайте РБК о банковском форуме Адама Смита в Лондоне.
На этом форуме среди прочего прозвучала мысль, что нет никакой проблемы закредитованности населения, и вся головная боль заключается в том, как людей «загнать в кредитную кабалу, чтобы они, наконец, начали брать кредиты». Другой спикер говорил о том, что государство должно воспитывать человека и делать из него заемщика.
Все банкиры сошлись на том, что у российских граждан очень короткий горизонт планирования: даже ипотечный кредит, который банк выдает на 20 лет, заемщик гасит за 5−7 лет в среднем.
Собственно, это все, что необходимо знать о банках. Для них нет людей, а только заемщики. Заемщики же — потенциальные крепостные, которые на всю жизнь должны быть повязаны денежной кабалой и передавать это проклятие из поколения в поколение.
Банкиры — новые рабовладельцы. По их мнению, чтобы это рабство было легитимным, его должно санкционировать государство через воспитание в людях рабского духа, то есть делать их заемщиками.
Но это проблема не только конкретных людей, но и всей экономики, всех сфер жизни общества, в том числе и промышленности. Реальный сектор экономики для банков — крепостные деревни и не более. Предприятия также должны быть повязаны жуткими процентами, которые держат на грани: не убивают, но и не дают развиваться.
Все это понятно, в этом нет никакого откровения. Вопрос в другом: как современный капитализм все беды и несчастия, которые он несет, списывает на Россию и народы, живущие здесь, на ментальные особенности, на дураков и дороги, так и банки обкладываются схожим щитом.
Зачем понадобились коллекторы? Как уже сказал, они нужны в качестве громоотвода для банков.
Сейчас диаметрально изменилось отношение людей к банкам, спала пелена обольщения. Совсем недавно банкиры воспринимались за небожителей, практически за сверхсуществ, которым подвластны все блага мира. Это были герои нарождающегося светлого мира капитализма. Сейчас же все больше приходит осознание, что все они лишь банальные спекулянты, паразитирующие на обществе. Что, по сути, нет особой разницы между будкой мгновенных займов под астрономические проценты и самым главным банком страны. Они все в одной системе, которую создали максимально комфортной для себя. Люди, реальный сектор экономики, все они в этой системе существуют для банков, а не наоборот. Спекулянты создали ростовщическую экономику, где даже государство стоит на услужении у банков.
Тромбы называют кровеносной системой.
По поводу банков отлично сказал писатель Герман Садулаев в статье «Социализм — это либерализм». Банк «это посредническая капиталистическая структура, паразитирующая на средствах нации».
Паразитирующая! Запомнили?
«Нужна ли она? Всегда ли она нужна? Ведь то, что прикрывает своей капиталистической вывеской банк, — это социалистическая по сути кооперация населения, объединение средств для решения производственных и торговых задач!» — пишет в этой статье Садулаев. Вот в этом случае как раз банк становиться механизмом для достижения определенных задач, а не самозначимой величиной, тромбом экономики, как сейчас.
Понимание истинной роли банков в современной российской экономической модели уже давно пришло. Никто уже не славит банкиров и не поет в стиле «бухгалтер, милый мой бухгалтер». Остается разве что презрение.
При этом паразитическая, спекулятивная структура выживает, как может. Для своей выживаемости она может произвести обвал чего угодно: хоть рубля, хоть страны. Несколько лет общество мусолит несуществующую проблему коллекторов. Все, чтобы не говорить о банках. Не ставить вопросы об их истинной роли в созданной ими крепостной экономике.
Надо помнить то, что говорят сами банкиры: их задача «загнать в кредитную кабалу», чтобы был создан благочестивые заемщик, который бы передавал свои долги из поколения в поколение. Чтобы страна обслуживала банковские спекуляции. Чтобы страна была для банков, а не наоборот. Это их момент истины, а этом их людоедская суть.
http://svpressa.ru/blogs/article/163010/
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прекрасная статья,точь в точь речь Грефа,он жаловался на сьезде в Питере,что русские мало берут и стараются всей семьей отдать,и коллекторы точно их изобретение ,когда победнели люди.И никто ничего не скрывает, но идут и берут и часто это единственно возможный способ дать ребенку жилье ,и всего то изменить систему в банке-для человека,хотя и западные 0-1,5% не делают людей свободными,нужна система Сталина.Помните Путин говорил-”берите ипотеку под 10% ,а то дальше увеличат”Кто ?
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Умные мало берут.
И УМНЫХ не мало.
А дураки берут и ЭТО их будет гнать на работу ВМЕСТО палки
А система Сталина это гнать на работу ПАЛКОЙ а не кредитом.И тогда умные и дураки в одной упряжке.
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Ты идиот!
Каким бы умным ни был руководитель предприятия – он заложник инфляции, раскручиваемой банками для того, чтобы предприятиям всегда не хватало оборотных средств и они брали заемы, а ставки по кредитам всегда такие, чтобы предприятие никогда не соскочило с кредитов и не получило в достатке собственные оборотные средства. Это элементарно – оборачиваемость в производстве, это срок, за который вложенные средства возвращаются с прибылью. Задача паразита – обеспечить скорость инфляции и ее размер такими, чтобы они соответствовали срокам оборачиваемости производственного капитала. Тогда не будет развития производства и все предприятия будут сидеть в кабале.
Реальное развитие производственного сектора сделает предприятия самодостаточными и паразиты вымрут. Поэтому при нынешней либеральной феодально-капиталистической власти этого развития не допустят.
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Им только пальчик (коготок?) за сыра кусочком протяни – не то что руку по локоть – всему пропасть и родных сгубить! Получается – и Родину обездолить! Пожалуй, Она меньше сыновей-дочерей теряет в “горячих точках” и ДТП, чем попавшихся на “крючок” для порядочных-недалёких? Конечно, бывают случаи исключительные, когда мотивы благородные – не для себя и другого выхода не видишь, но хорошо бы представить, что можно попасть в ещё худшее положение…
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Да, закредитованным (а таких большинство?) приходится пахать, только по-настоящему стране работать не дают, а которые работы есть – скорее ********-отупляют чем пользу дают – что и требуется?
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Открыл Америку!Прописные истины для думающих!
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Сколько уже говорено,хотите того,этого и все сразу,да так никаких денег не хватит.Дождитесь распродажи,и купите за пол цены,так нет “хачу” превыше всего.И ведь образования не хватает посчитать грамотно проценты которые отдавать придется за болезнь называемую потребительством.Скромный человек сейчас не в тренде,нада всем и везде пыль в глаза пущать,у нас типа самое лучшее,мы же не лошки какие нибудь.Лошки…лошки!!!,да еще какие,всю жизнь будете пахать за типа клевую жизнь,пока не сопьетесь от перенапряжения.
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Что бы не было кабалы необходимо законодательно запретить выдавать кредиты по ставке больше чем 5% годовых… Естественно и населению процент за вклады не более 4%… Кто из банков не вложится -их проблемы, пусть давят на государство, что-бы процент инфляции был невелик… А так они же и порождают инфляцию…
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“Чтобы не было кабалы, необходимо законодательно запретить выдавать ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ”. Далее все от лукавого.Как в СССР – краткосрочная РАССРОЧКА с вычетом из з.п. Или КОПИ. Но это, конечно. из области фантастики, не в экономике Адама Смита…
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скажите,а где ваш СССР с его рассрочкой? Распался, да? И вы советуете ввести нечто подобное в РФ? Ну, да. Мудро! Хитро! А вы молодец! аха-ха )))
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Нет в мире более более гнусного изобретения,чем ростовщичество.почти во всех религиях презрение к нему.А НАМ ОБЪЯСНЯЮТ,ЧТО БЕЗ НИХ(БАНКОВ)НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИСЬ.Без Западных может и нельзя ,а вот наших упырей со 150% ставкой кредитования нужно срочно притормаживать,да кто ж их притормозит?.
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Попытки строить экономические модели, отличные от англосаксонской, были пресечены Первой и Второй мировыми войнами.И дожаты Холодной войной.
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Ну и …дальше ,ставок больше нет
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Есть ставка. Социализм устал нас увещевать и хлопнул дверью, предоставив нам возможность испытать на своей шкуре прелести иной социальной системы. Но Он вернётся, когда мы поумнеем. Ставка на мудрость большинства.
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Ссудный процент и его “крестоносцы” банки -главное зло современности. За постсоветские годы нас приучили к мысли, что инфляция это естественный и неизбежный процесс в экономике. Поэтому нужно торопиться купить что-либо сейчас, дальше будет только дороже! Но разве это естественный процесс? Всему есть объяснение и инфляции в том числе. Самое лучшее объянение инфляции я встретил в одной статье (автора которой, к сожалению, не запомнил – хотя он безусловный умница!): наличие денежной массы в стране должно быть пропорционально произведённой продукции и оказанным услугам. Но тут в экономику вмешиваются банки, которые начинают делать деньги из денег, за счёт ссудного процента (кредитов) получают деньги из воздуха, не подкреплённые товаром. Имеем: неоправданное произведённой продукцией увеличение денежной массы и как следствие обесценивание денежной единицы и удоражание стоимости товаров и услуг, что и является ИНФЛЯЦИЕЙ. Банки являются и ПРИЧИНОЙ и главной ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ инфляции, а значит СИСТЕМНО делают нас каждый день беднее. Более того, банки пишут ЗАКОНЫ. Попробуйте проанализировать любое экномическое “новшество”, которое ежегодно законодательно нам втюхивает власть. Кто в конечном счёте оказывается выгодополучателем? Можете не сомневаться – БАНКИ!
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этого словосочетания достаточно чтобы понять их суть и сущьность.THE JEWS ARE OUR MISFORTUNE (ЕВРЕИ НАША БЕДА)