Крепостная экономика банков. Андрей Рудалёв о долговой кабале и коллекторах

Нам внушают: банкиры хорошие — они людям деньги дают, раздают пропуски к счастью. Пусть и под зверские проценты, но не они виноваты — жизнь такая, ценник нефти падает, курс рубля, санкции, особенности национальной экономики.

Коллекторы — плохие, они отбирают у людей последнее, включая то, что дали им добрые банки. Коллектор не разбирается в средствах, это реинкарнация лихих братков.

Но надо понимать, что нет никаких коллекторов. Их придумали, чтобы отвести гнев от банков.

Коллекторов нет, есть только банки, которые приходят к вам, соблазняют, забирают последнее и выжимают все соки.

Если без иносказаний, то коллекторы — полиция банка, призванная сечь провинившихся крепостных.

Для понимания, что такое банки сейчас, достаточно прочесть небольшую новость на сайте РБК о банковском форуме Адама Смита в Лондоне.

На этом форуме среди прочего прозвучала мысль, что нет никакой проблемы закредитованности населения, и вся головная боль заключается в том, как людей «загнать в кредитную кабалу, чтобы они, наконец, начали брать кредиты». Другой спикер говорил о том, что государство должно воспитывать человека и делать из него заемщика.

Все банкиры сошлись на том, что у российских граждан очень короткий горизонт планирования: даже ипотечный кредит, который банк выдает на 20 лет, заемщик гасит за 5−7 лет в среднем.

Собственно, это все, что необходимо знать о банках. Для них нет людей, а только заемщики. Заемщики же — потенциальные крепостные, которые на всю жизнь должны быть повязаны денежной кабалой и передавать это проклятие из поколения в поколение.

Банкиры — новые рабовладельцы. По их мнению, чтобы это рабство было легитимным, его должно санкционировать государство через воспитание в людях рабского духа, то есть делать их заемщиками.

Но это проблема не только конкретных людей, но и всей экономики, всех сфер жизни общества, в том числе и промышленности. Реальный сектор экономики для банков — крепостные деревни и не более. Предприятия также должны быть повязаны жуткими процентами, которые держат на грани: не убивают, но и не дают развиваться.

Все это понятно, в этом нет никакого откровения. Вопрос в другом: как современный капитализм все беды и несчастия, которые он несет, списывает на Россию и народы, живущие здесь, на ментальные особенности, на дураков и дороги, так и банки обкладываются схожим щитом.

Зачем понадобились коллекторы? Как уже сказал, они нужны в качестве громоотвода для банков.

Сейчас диаметрально изменилось отношение людей к банкам, спала пелена обольщения. Совсем недавно банкиры воспринимались за небожителей, практически за сверхсуществ, которым подвластны все блага мира. Это были герои нарождающегося светлого мира капитализма. Сейчас же все больше приходит осознание, что все они лишь банальные спекулянты, паразитирующие на обществе. Что, по сути, нет особой разницы между будкой мгновенных займов под астрономические проценты и самым главным банком страны. Они все в одной системе, которую создали максимально комфортной для себя. Люди, реальный сектор экономики, все они в этой системе существуют для банков, а не наоборот. Спекулянты создали ростовщическую экономику, где даже государство стоит на услужении у банков.

Тромбы называют кровеносной системой.

По поводу банков отлично сказал писатель Герман Садулаев в статье «Социализм — это либерализм». Банк «это посредническая капиталистическая структура, паразитирующая на средствах нации».

Паразитирующая! Запомнили?

«Нужна ли она? Всегда ли она нужна? Ведь то, что прикрывает своей капиталистической вывеской банк, — это социалистическая по сути кооперация населения, объединение средств для решения производственных и торговых задач!» — пишет в этой статье Садулаев. Вот в этом случае как раз банк становиться механизмом для достижения определенных задач, а не самозначимой величиной, тромбом экономики, как сейчас.

Понимание истинной роли банков в современной российской экономической модели уже давно пришло. Никто уже не славит банкиров и не поет в стиле «бухгалтер, милый мой бухгалтер». Остается разве что презрение.

При этом паразитическая, спекулятивная структура выживает, как может. Для своей выживаемости она может произвести обвал чего угодно: хоть рубля, хоть страны. Несколько лет общество мусолит несуществующую проблему коллекторов. Все, чтобы не говорить о банках. Не ставить вопросы об их истинной роли в созданной ими крепостной экономике.

Надо помнить то, что говорят сами банкиры: их задача «загнать в кредитную кабалу», чтобы был создан благочестивые заемщик, который бы передавал свои долги из поколения в поколение. Чтобы страна обслуживала банковские спекуляции. Чтобы страна была для банков, а не наоборот. Это их момент истины, а этом их людоедская суть.