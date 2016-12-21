Иудейские расисты России

В нижеперечисленные еврейские организации могут вступить только евреи.



Таким образом, в этих организациях граждане России теряют свои конституционные права на равноправие вне зависимости от национальности, — в этих организациях евреи имеют исключительные права, а все остальные народы России не имеют права даже вступить в них.

Список некоторых еврейско-расистских организаций

У меня есть однофамилец, которого я никогда не видел — Алексей Алексеевич Мухин, тоже публицист. В соавторстве с Я.И. Здоровец он написал книгу «Еврейское сообщество» (М., Алгоритм, 2005), в которой он дал список, как он называет, «общественных организаций» евреев, а я их называю точнее — «еврейско-расистских».

Этот список таков:



Ассоциация еврейских журналистов;

«Бикур-Холим» (фонд милосердия);

«Гелель» (студенческая еврейская организация);

«Гинейни» (иудейская религиозная община или община прогрессивного иудаизма);

«Джойнт» (отделение американского еврейского распределительного комитета в России);

«Ева» (еврейский благотворительный фонд);

Еврейский научный центр при Российской академии наук;

Еврейский общинный центр;

Еврейский центр искусств;

Еврейское агентство в России;

Еврейское брачное агентство;

Израильский киноклуб в Московском Киноцентре;

Институт проблем еврейского образования;

Конгресс еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР);

«Милосердие и культура» (еврейский благотворительный фонд);

Московская еврейская ассоциация бывших узников гетто и концлагерей;

Московское еврейское культурно-просветительское общество (МЕКПО);

Российский еврейский конгресс;

Союз евреев-инвалидов и ветеранов войн (СЕИВВ);

«Хабад-Любавич» (московский еврейский общинный центр);

«Хэсэд Авраам» (еврейская организация);

«Хасед-хама» (московский еврейский общинный центр);

«Цаяр» (еврейский фонд поощрения художеств);

Центр имени Марка Блока при Российском государственном гуманитарном университете;

«Эстер» (еврейский благотворительный фонд) и другие.

Еврейский расизм

Теперь естественен вопрос о моих разногласиях с однофамильцем: почему он считает эти организации просто общественными, а я расистскими? Не буду отделываться ссылкой на авторитеты — объяснением, что таковыми еврейские организации считает ООН. Тут ведь надо понять и то, почему ООН их считает расистскими.

Отечественные толковые словари слову «расизм» дают такое «вумное» толкование, что, по сути, не поймёшь, к каким людям его нужно применять. К примеру, Институт лингвистических исследований при РАН в своём «Современном толковом словаре русского языка» даёт такое значение понятию «расизм»:

РАСИЗМ, -а; м. Человеконенавистническая концепция об исконном разделении человечества на высшие расы, которые якобы являются создателями цивилизации и призваны к господству, и низшие, якобы духовно неполноценные и способные быть лишь объектом эксплуатации.

Исповедовать р. II = Апартеид. < Расистский, -ая, -ое.

Исходя из этого толкования, у нас в России, да и в мире, вообще нет расистов, поскольку за 10 лет чтения писем, поступающих в газету «Дуэль», в том числе и от националистов всех мастей — от русских до татарских, — и от юдофобов и жидоедов, я никогда не встречал «концепции» о том, что какая-либо нация в России является неполноценной, а какая-либо должна господствовать.

Максимум, чего требуют самые оголтелые русские националисты, — это чтобы в правительстве России русских было пропорциональное количество.

Даже евреи, с пеной у рта доказывающие, что их в правительстве России и на ТВ много только потому, что они очень умные, трудолюбивые и талантливые, никогда открыто не утверждают свою «концепцию» о праве на российские государственные кормушки, ввиду своего призвания к господству.

Получается, что у нас и расистов-то собственно никаких нет, а расизм — это какая-то заумная теория, у которой нет сторонников.

Однако, если вы заметили, то в словаре слово «расизм» соединено вертикальными и горизонтальными знаками равенства со словом «апартеид». Это означает, что эти слова тождественны, но с некоторым оттенком. То есть расизм и апартеид это одно и то же, но апартеид — это практика, это реальность ряда государств, поведение, так сказать, апартеидчиков хорошо известно и понятно, посему прочтём толкование слова «апартеид»:

АПАРТЕИД [тэ], -а; м. [африкаанс apartheid — раздельное проживание]. Политика разделения населения страны по расовому признаку.

С учётом этого толкования, дело проясняется: расист — тот, кто население одной страны делит по расовому признаку, причём, не имеет значения, что он при этом говорит, в частности, он может и помалкивать о том, что делит население потому, что остальных считает «духовно неполноценными и способными быть лишь объектами эксплуатации», а свою нацию — «призванной к господству». Раз делит — значит расист!

Вот посмотрите с этой точки зрения на все политические и общественные организации России — есть ли среди них такие, которые «разделяют» — в которые могли бы вступить члены только одной нации, скажем, только русские?

Даже пресловутую «Чёрную сотню» возглавляет человек с «русской» фамилией Штильмарк. И только в вышеперечисленные еврейские организации могут вступить только евреи.

Таким образом, в этих организациях граждане России теряют свои конституционные права на равноправие вне зависимости от национальности, — в этих организациях евреи имеют все права, а все остальные народы России не имеют права даже вступить в них.

Как видим, еврейские расисты разделили население России по расовому признаку на евреев и остальных, причём евреев никто не заставляет это делать — их никто не лишал государственной защиты, полагающейся каждому гражданину России, — они отделились от остального народа России, благодаря некой своей «концепции», и эта концепция — человеконенавистническая, раз уж эти еврейские организации не принимают в свои члены людей другой национальности.

Поэтому вышеперечисленные организации евреев являются общественными во вторую очередь, а в первую — они расистские.

Оголтелость еврейского расизма

Образцом расизма в Европе является гитлеровский расизм или расизм немецких национал-социалистов. И от неких «общественных деятелей», «правозащитников» и «антифашистов» России несутся нескончаемые вопли об угрозе захвата власти в России расистами гитлеровского толка. Страшно, аж жуть! Особенно, если учесть, что гитлеровский расизм уничтожили наши деды и прадеды…

С одной стороны, все эти «правозащитники», и «антифашисты» имеют возможность не заниматься общественно-полезным трудом и жирно кормиться на этих воплях, но с другой стороны, немецкий расизм ведь был реальностью, и реальностью страшной. Нужен ли он нам?

Об этом позже, а пока давайте сравним немецкий расизм с еврейским.

Немцы — это нация, входящая в группу народов, объединённую индо-европейской группой языков. И тогдашние немецкие расисты высшей расой считали всех так называемых «чистокровных арийцев», вне зависимости от их национальной принадлежности.

На фронтах Второй мировой за Гитлера воевало до 150 тысяч солдат, имевших еврейских родителей или бабушек с дедушками. Нацистская пропаганда даже размещала фотографии: «Идеальный немецкий солдат», — которым был боец вермахта Вернер Гольдберг (с папой-евреем).

Скажем, в войска СС отбирали только арийцев, но в этих войсках служило 800 тысяч добровольцев из других стран — от голландцев до норвежцев. Между прочим, пусть и не очень успешно, но немцы пытались создать соединения СС из русских арийцев. Так С. Дробязко и А. Каращук в книге «Русская освободительная армия» (М.,АСТ, 1998) сообщают:

«Весной 1942 г. под эгидой СД возникла организация «Цеппелин», занимавшаяся подбором добровольцев из лагерей военнопленных для агентурной работы в советском тылу. Наряду с передачей текущей информации, в их задачи входили политическое разложение населения и диверсионная деятельность.

При этом добровольцы должны были действовать от имени специально созданных политических организаций, якобы независимо от немцев ведущих борьбу против большевизма. Так, в апреле 1942 г. в лагере военнопленных в г. Сувалки был организован Боевой союз русских националистов (БСРН), который возглавил подполковник В.В. Гиль (бывший начальник штаба 229-й стрелковой дивизии), принявший псевдоним «Родионов».

Для того чтобы как-то использовать добровольцев до их отправки за линию фронта и одновременно проверить их благонадёжность, из членов БСРН был сформирован 1-й Русский национальный отряд СС, известный также как «Дружина». В задачи отряда входили охранная служба на оккупированной территории и борьба с партизанами, а в случае необходимости — боевые действия на фронте. От­ряд состоял из трёх рот (сотен) и хозяйственных подраз­делений — всего около 500 человек.

В декабре 1942 г. в районе Люблина был сформирован 2-й Русский национальный отряд СС (300 человек) под ко­мандованием бывшего майора НКВД Э. Блажевича.

В мар­те 1943 г. оба отряда были объединены под руководством Гиль-Родионова в 1-й Русский национальный полк СС. По­полненный за счёт военнопленных, полк насчитывал 1,5 тыс. человек и состоял из трёх стрелковых и одного учебного батальонов, артиллерийского дивизиона, транспорт­ной роты и авиаотряда.

В мае за полком на территории Белоруссии была за­креплена особая зона с центром в местечке Лужки для са­мостоятельных действий против партизан. Здесь были проведены дополнительная мобилизация населения и набор военнопленных, что дало возможность приступить к раз­вёртыванию полка в 1-ю Русскую национальную бригаду СС трёхполкового состава.

В июле общая численность со­единения достигла 3 тыс. человек, причём военнопленных среди них было не более 20%, а около 80% составляли по­лицейские и мобилизованное население. На вооружении бригады имелось: 5 орудий калибра 76 мм, 10 противотан­ковых пушек калибра 45 мм, 8 батальонных и 32 ротных миномёта, 164 пулемёта.

При штабе бригады действовал немецкий штаб связи в составе 12 человек во главе с гауптштурмфюрером Рознером.

В августе 1943 г. партизанская бригада имени Железняка Полоцко-Лепельского района ус­тановила контакт с Гиль-Родионовым. Последнему была обещана амнистия, в случае если его

люди с оружием в ру­ках перейдут на сторону партизан, а также выдадут со­ветским властям бывшего генерал-майора Красной Армии П.В. Богданова, возглавлявшего контрразведку бригады, и состоящих при штабе бригады белоэмигрантов.

Гиль-Ро­дионов принял эти условия и 16 августа, истребив немец­кий штаб связи и ненадёжных офицеров, атаковал немец­кие гарнизоны в Докшицах и Круглевщине. Присоединивше­еся к партизаналг соединение (2,2 тыс. человек) было переименовано в 1-ю Антифашистскую партизанскую бригаду, а В.В. Гиль награждён орденом Красной Звезды и восстановлен в армии с присвоением очередного воинского звания. Он погиб при прорыве немецкой блокады в мае 1944 г.».

И хотя этот опыт нельзя считать удачным, поскольку русские арийцы ударили немцам по тылам в разгар Курской битвы, но всё же этот пример доказывает, что немецкие ра­систы были в некоторой степени интернациональны в сво­ём расизме и смотрели как на высшую расу на очень об­ширный круг народов.

Американские белые расисты и те же южноафриканс­кие расисты вообще к высшей расе причисляли всех белых людей, т.е. были ещё более интернациональны, нежели гит­леровцы.

Евреи входят вместе с арабами в семитскую языковую группу народов, тем не менее, они разделяются не только с русскими, но даже с семитами! Ведь они не принимают в свои еврейско-расистские организации даже арабов, — ни­кого кроме евреев.

В этом смысле еврейские расисты — это исключительные отморозки, их расизм — оголтелый. На­много хуже гитлеровского.

Гитлеровские способы

Расизм не доставляет почти никакой выгоды народу-расисту уже хотя бы потому, что все выгоды от него имеют только те, кто вертится у власти, а остальным расизм растлевает души, что, в конце концов, сказывается и на этом народе.

Большие ли выгоды от своего расизма получили немцы? Сейчас это самый запуганный народ Европы, покорно согласившийся даже на то, чтобы его лишили свободы слова. (Ведь в Гер­мании немцев даже за самостоятельное изучение немецкой истории евреев, скажем холокоста, сажают в тюрьму).

Россия всегда была интернациональна, в ней всегда все народы свободно смешивались, что в конце концов, позво­лило нам жить на такой холодной части евразийского кон­тинента. Ведь северная граница США, к примеру, проходит по широтам более южным, чем те, на которых расположен Киев или Волгоград. Кроме того, в США климат морской, а у нас резко-континентальный. Нам и так нелегко, так за­чем нам, к нашим климатическим проблемам, ещё и генети­ческие?

Поэтому полагаю, что большинство граждан России будут не в восторге, если власть в России попадёт в руки расистов. Безразлично каких. Это — не наше.

Но прежде, чем встать у власти, расисты должны к ней добраться. Для этого они должны применять определённые приёмы, — скажем, приёмы пропаганды. И если мы не хо­тим допустить расистов к власти, то мы эти приёмы долж­ны знать, чтобы не попасться на них. А чтобы их знать, их надо изучить, а чтобы изучить, нужно прочесть первоис­точники.

Такими первоисточниками являются книги немецких национал-социалистов. Во-первых, эти расисты действи­тельно пришли к власти в Германии, т.е. их приёмы пропа­ганды были действенны. Во-вторых, эти книги для нас, российских граждан, даже для самых тупых, безвредны, поскольку обосновывают приход к власти немецких расис­тов, а не, скажем, русских.

Более того, немцы нас, русских, считали недочеловеками. Ну как мы можем использовать эти книги для собственного расизма, если согласно им, мы недочеловеки, т.е. не можем быть господами?

Таким образом, если мы не хотим, чтобы в России к власти пришли расисты, то книги Гитлера, Геббельса и т.п. должны изучаться в школах, чтобы учителя говорили — вот смотрите, дети, что фашисты делали, к чему призывали, и если кто-то делает то же самое, то вы, детки, ему не верь­те — это фашистская морда.

Что «либералы» скрывают о сионистах: «Тайная Война, которой нужно дать имя. Материалы по подготовке к Международному Трибуналу»

Ну, а если мы сами расисты, если мы хотим прийти к власти в России или уже во власти, то, что мы должны де­лать с книгами Гитлера и других немецких расистов?

Пра­вильно, мы должны их запретить, чтобы граждане России не заметили, как мы придём к власти, чтобы нашу расист­скую пропаганду воспринимали как «демократическую» или «антифашистскую». Откуда человеку знать, какую про­паганду ведут те или иные деятели, если он не знает, как выглядит фашистская пропаганда?

В Советском Союзе это чётко понимали, и книга Гитле­ра «Майн Кампф» была переведена на русский язык почти сразу, перевод был прекрасен и снабжён редакционными комментариями.

У Гитлера в этой книге есть целая глава, посвящённая пропаганде, в которой Гитлер хвалит англий­скую и американскую пропаганду времён Первой мировой войны за её подлость, беспринципность, наглую лживость и ориентацию на тупые слои населения. Советский редак­тор «Майн Кампф» дал к этой главе такую сноску (выделе­но мной. — Ю.М.):

«Рассуждения Гитлера о пропаганде представляют со­вершенно исключительный интерес. В самой циничной фор­ме они вскрывают беспринципность национал-социалистской демагогии. В то же время они дают ясное представление о приёмах, с помощью которых фашизм собирал под свои зна­мёна массы мелкой буржуазии и повёл их на завоевание ули­цы. Всё «искусство» пропаганды состоит по Гитлеру в том, чтобы «заставить массу поверить». Решает во всех случаях не правота, а успех. Кто выиграл, тот и прав.

Гитлер прекло­няется перед «гениальной ложью» английской военной пропа­ганды и ругает германское командование, которое оказалось в этой области менее гениальным. Исход войны был бы со­вершенно иной, утверждает в другом месте Гитлер, если бы руководство военной пропагандой было поручено ему — тог­да никому не известному ефрейтору, «одному из миллионов…»

Рассуждения о военной пропаганде относятся целиком и к пропаганде политической: «Наша пропаганда по содержа­нию и форме должна соответствовать самым широким мас­сам народа; её правильность проверяется только её успе­хом».

Гитлер разъясняет при этом, что чем меньше идей содержит пропаганда, тем вернее успех. Основное, как и в коммерческой рекламе, бесконечное, настойчивое повторе­ние одних и тех же простейших истин. Только таким обра­зом «гениальная ложь» внедряется в сознание «косных масс».

Как видите, в СССР изучение «Майн Кампф» счита­лось очень полезным именно с точки зрения недопущения «завоевания улицы» нацистами. Таким образом, не давать российским гражданам читать «Майн Кампф» может толь­ко расист, который либо хочет завоевать улицы, либо уже их завоевал.

Я это пишу к тому, что именно еврейские расисты Рос­сии добились, чтобы в совершенно антиконституционном Законе об экстремистской деятельности первоисточники расизма были запрещены. И это же понятно.

Если еврейс­кие расисты непрерывно талдычат: «холокост-холокост», «антисемитизм-антисемитизм», «русский фашизм — русский фашизм», то у читавших «Майн Кампф» может возник­нуть вопрос: «Кто же их этому «бесконечному, настойчиво­му повторению» одного и того же научил — демократия или всё же Гитлер?».

(***)

Германия выплатила «глобальному израилю» 1,2 триллиона долларов в качестве «репараций»: «Германские репарации по Первой и Второй мировым войнам»

Сегодня еврейские расисты убеждают население Рос­сии, что евреев так много у власти России и в прессе только потому, что евреи умные и талантливые, по сравнению с ос­тальными народами России.

Так не потому ли еврейские расисты запрещают «Майн Кампф», чтобы остальные наро­ды не узнали, что это Гитлер считал славян недочеловека­ми, которыми должны управлять если не умные немцы, то умные евреи?

И что евреи у власти способны только разру­шать государства? Чтобы мы не вспомнили, кто был у влас­ти в государстве и кто был у власти в СМИ, когда был раз­рушен Советский Союз?

Не потому ли еврейских расистов так пугает «Майн Капмф», что знает собака, чьё мясо съела?

Но вернёмся к тем фашистским порядкам, которые вво­дят в России еврейские расисты.



Что о холокосте известно от ревизионистов

В Западной Европе, несмотря на дикие, чисто фашистские гонения со стороны еврейских расистов, продолжает существовать сообщество историков, которых называют «ревизионистами».

Эти историки убедительно доказали: легенды о том, что, якобы, в немецких концентрационных лагерях евреев травили в неких «газовых камерах», а потом миллионами сжигали в крематориях, — ложь.

И вот за такие, чисто исторические, не имеющие, казалось бы, отношения к сегодняшнему дню утверждения, уже около 50 историков-ревизионистов осуждены европейскими судами к тюремному заключению.

Устанавливать историческую правду с помощью судебных приговоров даже Гитлер не догадался. Совершенно определённо следует вывод, что афера холокоста основана на лжи, а аферисты с помощью судов не дают её разоблачить, мало этого, эта афёра имеет продолжение в настоящем, иначе еврейские расисты с этими судебными приговорами не позорились бы.

Что этим историкам-ревизионистам приходится терпеть от еврейских расистов, вкратце описал в предисловии к своей книге один из ревизионистов Ричард Харвуд:

«Сионисты, будучи не в состоянии опровергнуть научную сторону этих исследований, прибегли к испытанной тактике политического давления и запугивания людей, вовлечённых в это. Они даже не остановились перед тактикой террора. Марсель Дюпра, который распространял эту книгу во Франции, был убит бомбой, подложенной в его машину, после чего еврейские организации сделали заявление для прессы, в котором они выражали одобрение этому убийству и предупреждали остальных о последствиях попыток проанализировать тот период истории.

Э. Цунделю посылали бомбы по почте, была взорвана бомба возле его дома, потом его дом был подожжён, в результате чего был принесён значительный материальный ущерб. Дом швейцарского историка Юргена Граффа был сожжён, а также дом шведского исследователя, проживавшего в Дании. Книжный склад американской организации, объединяющей несколько исследователей этого вопроса, также был подожжён. Французский историк, профессор Р. Фориссон, который занимается этим вопросом, был жестоко избит, и только вмешательство людей, находящихся поблизости, спасло ему жизнь.

Во Франции, Германии, Австрии, Португалии, Испании, Дании, Голландии, Швейцарии приняты законы, предписывающие наказание за любые попытки отрицать тот «факт», что в гитлеровской Германии было убито шесть миллионов евреев. Немецкий инженер Гермар Рудольф, который провёл научное исследование на тему возможности убийства людей в помещении Освенцима, представляемом как газовая камера, был осуждён на 18 мес. лишения свободы! И это несмотря на то, что в его докладе не было ни одного заявления политического характера!..»

Та версия холокоста, которую утвердили сионисты и навязывают миру израильские лобби во всём мире, — это нагромождение брехни, в своей технической и организационной сути, крайне глупой, кроме того, начисто игнорирующей трагедию советских евреев.

В других странах восприятие этой брехни политиками и СМИ невозможно объяснить иначе, нежели фашистской, диктаторской властью в этих странах израильского лобби.

Вот наш пример. В один из дней памяти годовщины прорыва блокады Ленинграда, в ходе которой от голода и холода умерло около 800 тыс. ленинградцев только в первую зиму, президент России путин едет не в Петербург, а в Освенцим — стоять там со свечкой. Это как понять? Немного подробностей.

Требуя с Германии дань за каждого умершего еврея в период Второй мировой войны, сионисты объявили свою цифру холокоста — 6 млн. человек погибших, из которых 4 млн., якобы, были отравлены в пересыльном лагере Освенцима средством против вшей «Циклон-Б» и сожжены в крематориях.

Благодаря работам ревизионистов и ввиду явного кретинизма этого числа, сегодня число умерших в Освенциме евреев уже уменьшено до 1,1 млн., что, впрочем, не произвело никакого изменения в итоговых цифрах — еврейские расисты, умело глядя в глаза тренированным взглядом профессиональных мошенников, продолжают настаивать на общем числе жертв в 6 млн.

Интересно, что и число 1,1 миллиона жертв в Освенциме тоже «среднепотолочное». Дело в том, что Освенцим взяли советские войска и его архивы не были уничтожены, а хранились в Центральном государственном особом архиве СССР.

В перестройку в этот архив допустили журналистку Э. Максимову, и она в статье «Пять дней в особом архиве», не подумавши, как это понравится еврейскому лобби в СССР, успела сообщить следующее:

«Но дожили мы, слава богу, до гласности. Прошлым летом были извлечены из недр архива, правда, с превеликим трудом освенцимские Книги смерти с фамилиями семидесяти тысяч узников из двадцати четырёх стран, погибших в лагере уничтожения…» («Известия», №49, 1990).

То есть, за пять лет существования системы трудовых лагерей Освенцима, в них умерло всего около 70 тысяч (точнее — 73 137) человек всех национальностей, из которых 38 031— евреи. Это в пределах естественной смертности города с населением около 1 млн. человек.

Более того, английский историк Вивиан Бёрд (Vivian Bird) пишет и о других документах: «Документы, на сновании которых были получены эти цифры — полные, официальные документы системы немецких концлагерей военного времени — были захвачены советской армией в лагере Oranienburg (недалеко от Берлина) в апреле 1945 г.

До «гласности» доступ к этим документам, согласно российским источникам, предоставлялся только еврейским исследователям по причинам, которые вскоре станут очевидны.

Эти документы, полноту и аутентичность которых никто не оспаривает, утверждают, что общее количество всех лиц, погибших во всей системе немецких лагерей заключённых от её создания в 1935 г. до её крушения в конце 1944 и начале 1945 гг. составило 403 713». (Лагеря для военнопленных сюда не входят).

А в Ленинграде только в одну зиму умерло 800 000!

А Путин, пренебрегая памятью не только о трагической, но и героической гибели 800 тысяч своих соотечественников и даже земляков, едет в Освенцим для участия в этом позорнейшем шоу в память тружеников нацистского тыла!

Ведь два лагеря, названных Освенцим, были штрафными лагерями для поляков и пересыльными пунктами для обеспечения рабочей силой более полусотни лагерей, построенных у заводов, на которых немцами производились продукты от синтетических бензина и каучука до взрывчатки.

Кстати, по соглашению о репарациях от 10 сентября 1952 года (было и такое соглашение) между Израилем и Германией, Германия выплатила Израилю компенсацию «за использование рабского труда» во время холокоста» 3 миллиарда марок.

И возникает вопрос: так, что евреи делали в Освенциме — нюхали «Циклон-Б» или «рабски» изготавливали взрывчатку для убийства советских людей?

В приведённых выше данных моего ничего нет — всё это сообщают историки-ревизионисты или пресса, нужно только быть любопытным. И я обращал внимание читателей на то, что это любопытно.

Ю. Мухин