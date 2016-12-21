Глобально нарастающая ложь капитализма
Мёртвые туши…
Я имею в виду не те туши, которые бывшие тела, а самые чёрные в мире чернила по имени тушь.
От них пошло выражение «затушевать» – то есть скрыть, закрасить.
От них пошло и выражение «ретушировать» – то есть «подправить» ретушью фотоизображение, осуществить тот или иной подлог…
Впрочем, и аналогию с гениальным произведением Н.В. Гоголя я тоже имею в виду.
Чему научил Чичикова старый чиновник? Неважно, живы ли крестьяне в натуре, важно – числятся ли они в ревизской сказке.
«Один умер, другой родился – всяк в дело сгодился». Аферизм и мошенничество неразделимы во все века с показухой, очковтирательством, попыткой как можно более широко заменить РЕАЛЬНОСТЬ – ВИДИМОСТЬЮ.
А поскольку современный капитализм – спекулятивно-финансовый, то есть он живёт не объективной реальностью, а её искажёнными тенями, отражениями и проекциями – он оказался неразрывно связан с глобальной, постоянно нарастающей ложью.
И нетрудно понять, почему. Если вы строите, например, дом, а он потом упадёт на голову вам, или вашим близким, родным, дорогим людям – то кого, спрашивается, вы обманули? А вот если вы строите дом на продажу нелюбимым и презираемым вами людям, строите, чтобы хапнуть прибыль и испариться – тогда другое дело! Ваша прибыль тем выше, чем красочнее показуха, и чем меньше вложено в реальное строительство. Ведь издержки бьют по прибыли! Чем больше вы потратили, тем меньше можно к себе в карман умыкнуть…
Этот принцип подмены реальности видимостью касается ведь не только строительства. Он вообще лежит в основе всех рыночных отношений, всей капиталистической современной (спекулятивно-дутой) экономики.
Чтобы больше тратить на себя – нужно меньше тратить на реальное дело. А чем его заменить для показухи? Естественно, декорациями, театральной бутафорией, разного рода «подвёрстками», «фотошопами», «накрученными счётчиками» и т.п.
Словом – ретушь, ретушь и ещё раз ретушь. Глядь – а от исходного изображения, протоколировавшего реальное положение дел, вообще ничего не осталось: вместо фото – картинка чёрной клеветнической тушью…
Развиваясь в этом направлении, спекулятивно-финансовый капитализм всё более и более утрачивал такое исходное своё протестантское (христианское в основе) качество, как ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ. Если раньше сделать «работу на совесть» было делом чести, то теперь стало уделом обобранной глупости…
И вот мы пришли к тому моменту, когда капитализм из общества противоречивого и сложного, сочетавшего в себе элементы модернизации и элементы плутовства, стал обществом простым и непротиворечивым.
А именно – он почти полностью выродился в криминальную банду, у которой цели мафии, средства мафии, уровень мышления, как у мафии, и кадры, как у мафии.
То есть капитализм – уже не западное общество, а некий паразит, пытающийся сожрать западное общество, которое само по себе сегодня – неизвестно что.
Это причудливый ледоход, текущий неизвестно куда массой ломаных льдин. Среди льдин – отломившиеся от массива глыбы гуманистического модернизма, социалистического распределения и «пособничества» пособиями бедным, религиозных и квази-религиозных сект, былых научных школ и направлений, стад павианов и бабуинов (преимущественно среди молодёжи) и т.п.
Весь этот ледоход куда-то прётся, судя по всему, к ниагарскому водопаду (краху цивилизации), а капитализм, скача по крупным льдинам, пытается «ловить рыбку в мутной воде».
Запад утратил управление процессами отчасти потому, что это нужно было для отмывочно-распилочных и откатных дел его «элит», вечно путающих свою шерсть с государственной, но отчасти и потому, что бесконечное многоуровневое очковтирательство сделало его слепым и глухим калекой.
Какую информацию получают органы управления в рыночном обществе? Ту, которую им предоставляют. А кто предоставляет? Те, кто «зарабатывают». А как они зарабатывают? В основном, показухой и очковтирательством…
Можно только посочувствовать дружественному нам Трампу, который сядет возницей на эту колесницу без узды, вожжей и хомутов.
Вырождение управления процессами на Западе – связано не столько с их ритуальным страхом перед «Госпланом» (когда-то они умели планировать не хуже нас, только втихаря), сколько с общим ВЫРОЖДЕНИЕМ БЫТИЯ.
Ведь что такое христианская цивилизация? Даже если вы считаете религию полной чушью, то всё же никуда не уйти от факта: перед нами БЫЛО общество с великой и единой целью для людей. И коммунизм – вариант его…
ВЫРОЖДЕНИЕ БЫТИЯ на Западе связано именно с его «индифферентзацией» (почти матерное слово получилось!) по части смыслов и целей, а так же Общего Дела. Живут людишки – как бегун в песне Высоцкого – «Так, ни для чего, ни для кого… То приблизятся, мол пятки оттопчу… То отстанут – ничего, я так хочу»…
Раньше быт был связной чередой восходящих действий во имя единой и общей великой цели.
И всё в быту, что на эту цель не работало – воспринималось как досадная «сила трения», мешающая знающей цель машине разогнаться на полную катушку…
Теперь цепочки быта распались, он превратился в бессвязное нагромождение локальных актов, добрых или злых, а чаще «никаких», потому что они (акты поведения) – родом ниоткуда, и ведут в никуда.
В итоге криминал и власть поменялись местами.
Ведь чем раньше была власть? Прежде всего, властительницей дум, коллективным Львом Толстым (недаром Александр III говорил, что в России «два царя – я и Лев Толстой»). Власть руководила движением, смысл и цель которого понимала, была сосредоточением наиболее активно мыслящих элементов. И с новой идеей и с бедой – люди шли к власти…
А чем был криминал? Маргинальным отребьем городских трущоб, паразитом общества.
Поворот исторического колеса – и вот уже маргинальным отребьем городских трущоб почитать стали наиболее активно мыслящие элементы… Живи Лев Толстой в наше время – он бы себе и на пару штанов не заработал…
Властители дум, отлучённые от думской трибуны, оказались там, где раньше сидел криминал. А криминал, наоборот, оказался там, где вчера заседали властители дум.
Криминальная власть западного, американо-европейского образца не имеет ни образа будущего, ни двигательных сил. Она провозгласила себя «идеалом» и «эталоном совершенства», после чего сочла историю «законченной», а людей с идеями и проектами – «свободными» в смысле, «уволенными».
Власть американо-европейского образца сводится к бесконечным клановым разборкам, показухе, растлению масс, хищениям и «разводкам» в духе мафий и спецслужб. Вечно сохранять себя и сложившееся к её приходу положение дел – вот её единственная цель.
И потому на фото любой ситуации – всё меньше собственно фотоматериала, и всё больше густой и чёрной ретуши, превращающей отчётность в «художественное произведение» небескорыстных фантазёров.
На практике западническая, рынкофильская власть – это уже криминал и ничего, кроме криминала. Может и были там когда-то романтики-антисоветчики, имевшие какие-то планы (хотя это смешно: иметь план разрушить планирование), но теперь всё это эродировало до состояния совершенно бандитской черноты.
Это как раз тот случай, когда ретушь заполнила всё пространство, и для реального фотоматериала просто не осталось места.
Зачем чему-то быть? Достаточно его симулировать, имитировать – говорит игрок рынка, и это, увы, универсальное рыночное правило.
Речь не о том, всегда практиковавшемся в военной пропаганде, приёме – когда ретушируют деталь, на втором плане какой-то элемент снимка, слепка с реальности. Речь о том, что мировая криминальная мафия, окончательно оторвавшись от реальности, поставила на поток «прогулки с динозаврами», то есть она не отражает в СМИ жизнь планеты, а рисует на компьютере «фентези».
Западные СМИ не просто искажают реальность – они вообще к ней не прикасаются. Просто есть некая картинка, запущенная для удобства мировых воров – в которой по худшим канонам Голливуда всё склеено, смонтировано, сконструировано, трюки выполнены каскадёрами, а мёртвые «жертвы авианалётов» идут пить кофе даже не дожидаясь, пока оператор выключит камеру…
Благодаря такой «виртуальной реальности», которой, как соской-пустышкой мамину грудь заменили детям разных народов объективную реальность, мы имеем достойную Мавроди аферу с экономически-необъяснимой стоимостью доллара (пустой бумажки), нефти (невосполнимого, кончающегося в мире сырья) и т.п.
Вся эта пирамида мошенников в прямом, криминальном смысле слова – всё больше подсаживается на террор, как свой последний козырь удержания у власти.
Не маргинальные банды, а государственные спецслужбы уничтожают неудобных писателей и мыслителей (как О.Бузина), физиков-ядерщиков (только за то, что они умные), послов, как недавно в Турции – чтобы рассорить страны, которые, по мысли мирового ворья, не должны сходиться вместе…
Конечно, этот «целевой» террор совмещается всё больше с массовым – таким, как бессмысленная бойня, развязанная прозападной хунтой на востоке и юге Украины, когда счёт жертв идёт уже на тысячи…
Цель одна, и она всё более очевидна: мировому криминалу нужна и мировая ложь, декорация без прорех и дырочек (что уже невозможно, благодаря интернету).
Мечтая сохранить «прекрасный 1991 год», когда ему никто не мешал воровать, грабить, разбойничать и насильничать, мировой криминал ставит себе целью увековечить свою низменную вседозволенность, прикрытую панцырем виртуальной реальности. В которой же тотально и глобально: ЧТО БЫЛО – ТОГО НЕ БЫЛО, А ЧЕГО НЕ БЫЛО – ТО БЫЛО…
Это вовсе не столкновение двух моделей развития. Это столкновение мирового правоохранения с мировым криминалом, мировым воровским миром и воровским американским законом.
То есть в 1991 году криминальные мафии захватили мировую власть, и попытались отменить закон во всемирном масштабе. И это им почти удалось.
Потому что и сегодня у нас власть и криминал на планете сидят на местах друг друга.
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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С другой стороны – часто используется не столько тушь, сколько белые нитки… Столько узнал за последние годы, сколько за всю предыдущую жизнь не узнал… И не только о мироустройстве, но и – главное – о себе и себеподобных… “Рыба гниёт с головы” – и что же теперь “хвосту” – пропадать вместе с головой, ставшей ж… (животом?) и вылезшими наверх кишками?! Хоть “икру” сохранить попытаться – личным примером!
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Творить и познавать – призванье человека:
Безбрежен перед ним природы океан.
И, удалясь от всходов меди века,
Ищу в пыли я золото семян. Аррани, XV
http://pandoraopen.ru/2016-11-02/samoprogrammirovanie-prekrasnoe-dalyoko-aforizmy/
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Тоже твориться и в россиянин.
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А у тебя на кухне.)Или ты так всюду постишь,поумней то нет методичек.)
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Именно поэтому не слишком удачные и примитивные «хрущевки» построены, однако, с таким запасом прочности в советское время, что на них без проблем поставить ещё два этажа сверху. Чем активно и занимаются сегодня «девелоперы». Новые же здания строят на пределе сопромата, так что они, порой, складываются от сильного ветра, как карточные домики.
Ещё один пример: во время землетрясения в Армении даже в эпицентре удара (г.Спитак) уцелели старые дома сталинской постройки. Тогда мало воровали. Дома же поновее, брежневских лет, развалились и погребли под собой много людей: причина проста, чтобы побольше стырить на строительстве тратили меньше стройматериалов, мол, «и так сойдёт»…
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Начало статьи.
Сразу вопрос.
Так хрущебы супер-пупер ПРОЧНЫЕ или таки от землятрясения все развалились в Спитаке?
И читать перехотелось.
Опять цыганщина и дкрилово
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Прочные дядя,десятки лет стоят,а новые ещё столько не простояли пока!
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Существует таки всеобщее информационное поле! Скоро об’явят открытым текстом, что исповедование капитализма-договор с дьяволом, где об’ект сделки не абстрактная душа, а реальная энергия человека, отжираемая паразитами в обмен на материальный успех. Энергия, недостаток который не позволяет человеку ЗНАТЬ о том, что Человек- существо энергетическое. Заканчивать материальное существование человек должен переходом на энергетический уровень.
“Капитал” очередного иудейского мессии К.Маркса посвящен пропаганде отказа от ростовщичества(паразитизма). Его блестящая экономическая доказанность является надстройкой к фундамету-христианству-прощению первородного греха, т.е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ об’единению мужчины и женщины – создание энергетически нейтральной единицы с двойным осознанием, недоступной для манипулирования со стороны энергетических паразитов-дьявола, т.к. разрушить нейтральную молекулу энергетически затратно.
Марксизм без христианства- дом без фундамента, потому и рухнул.
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Как мне хочется пожить в заретушированном,гнусном и богатом западном капитализме и не хочется жить в квазиправдивом,квазичестном,но реально нищем “социализме” ***** и других стран постсоветского пространства!А может быть,хватит уже лгать самим себе и назвать реальными социалистическими странами Швецию,Норвегию,Германию,США и другие цивилизованные страны!
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они обидятся кста щас там акция мигрантов оптом принимают