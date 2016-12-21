Глобально нарастающая ложь капитализма

Я имею в виду не те туши, которые бывшие тела, а самые чёрные в мире чернила по имени тушь.



От них пошло выражение «затушевать» – то есть скрыть, закрасить.



От них пошло и выражение «ретушировать» – то есть «подправить» ретушью фотоизображение, осуществить тот или иной подлог…



Впрочем, и аналогию с гениальным произведением Н.В. Гоголя я тоже имею в виду.



Чему научил Чичикова старый чиновник? Неважно, живы ли крестьяне в натуре, важно – числятся ли они в ревизской сказке.

«Один умер, другой родился – всяк в дело сгодился». Аферизм и мошенничество неразделимы во все века с показухой, очковтирательством, попыткой как можно более широко заменить РЕАЛЬНОСТЬ – ВИДИМОСТЬЮ.

А поскольку современный капитализм – спекулятивно-финансовый, то есть он живёт не объективной реальностью, а её искажёнными тенями, отражениями и проекциями – он оказался неразрывно связан с глобальной, постоянно нарастающей ложью.

И нетрудно понять, почему. Если вы строите, например, дом, а он потом упадёт на голову вам, или вашим близким, родным, дорогим людям – то кого, спрашивается, вы обманули? А вот если вы строите дом на продажу нелюбимым и презираемым вами людям, строите, чтобы хапнуть прибыль и испариться – тогда другое дело! Ваша прибыль тем выше, чем красочнее показуха, и чем меньше вложено в реальное строительство. Ведь издержки бьют по прибыли! Чем больше вы потратили, тем меньше можно к себе в карман умыкнуть…

Именно поэтому не слишком удачные и примитивные «хрущевки» построены, однако, с таким запасом прочности в советское время, что на них без проблем поставить ещё два этажа сверху. Чем активно и занимаются сегодня «девелоперы». Новые же здания строят на пределе сопромата, так что они, порой, складываются от сильного ветра, как карточные домики.

Ещё один пример: во время землетрясения в Армении даже в эпицентре удара (г.Спитак) уцелели старые дома сталинской постройки. Тогда мало воровали. Дома же поновее, брежневских лет, развалились и погребли под собой много людей: причина проста, чтобы побольше стырить на строительстве тратили меньше стройматериалов, мол, «и так сойдёт»…

Этот принцип подмены реальности видимостью касается ведь не только строительства. Он вообще лежит в основе всех рыночных отношений, всей капиталистической современной (спекулятивно-дутой) экономики.

Чтобы больше тратить на себя – нужно меньше тратить на реальное дело. А чем его заменить для показухи? Естественно, декорациями, театральной бутафорией, разного рода «подвёрстками», «фотошопами», «накрученными счётчиками» и т.п.

Словом – ретушь, ретушь и ещё раз ретушь. Глядь – а от исходного изображения, протоколировавшего реальное положение дел, вообще ничего не осталось: вместо фото – картинка чёрной клеветнической тушью…

Развиваясь в этом направлении, спекулятивно-финансовый капитализм всё более и более утрачивал такое исходное своё протестантское (христианское в основе) качество, как ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ. Если раньше сделать «работу на совесть» было делом чести, то теперь стало уделом обобранной глупости…

И вот мы пришли к тому моменту, когда капитализм из общества противоречивого и сложного, сочетавшего в себе элементы модернизации и элементы плутовства, стал обществом простым и непротиворечивым.

А именно – он почти полностью выродился в криминальную банду, у которой цели мафии, средства мафии, уровень мышления, как у мафии, и кадры, как у мафии.

То есть капитализм – уже не западное общество, а некий паразит, пытающийся сожрать западное общество, которое само по себе сегодня – неизвестно что.

Это причудливый ледоход, текущий неизвестно куда массой ломаных льдин. Среди льдин – отломившиеся от массива глыбы гуманистического модернизма, социалистического распределения и «пособничества» пособиями бедным, религиозных и квази-религиозных сект, былых научных школ и направлений, стад павианов и бабуинов (преимущественно среди молодёжи) и т.п.

Весь этот ледоход куда-то прётся, судя по всему, к ниагарскому водопаду (краху цивилизации), а капитализм, скача по крупным льдинам, пытается «ловить рыбку в мутной воде».

Запад утратил управление процессами отчасти потому, что это нужно было для отмывочно-распилочных и откатных дел его «элит», вечно путающих свою шерсть с государственной, но отчасти и потому, что бесконечное многоуровневое очковтирательство сделало его слепым и глухим калекой.

Какую информацию получают органы управления в рыночном обществе? Ту, которую им предоставляют. А кто предоставляет? Те, кто «зарабатывают». А как они зарабатывают? В основном, показухой и очковтирательством…

Можно только посочувствовать дружественному нам Трампу, который сядет возницей на эту колесницу без узды, вожжей и хомутов.

Вырождение управления процессами на Западе – связано не столько с их ритуальным страхом перед «Госпланом» (когда-то они умели планировать не хуже нас, только втихаря), сколько с общим ВЫРОЖДЕНИЕМ БЫТИЯ.

Ведь что такое христианская цивилизация? Даже если вы считаете религию полной чушью, то всё же никуда не уйти от факта: перед нами БЫЛО общество с великой и единой целью для людей. И коммунизм – вариант его…

ВЫРОЖДЕНИЕ БЫТИЯ на Западе связано именно с его «индифферентзацией» (почти матерное слово получилось!) по части смыслов и целей, а так же Общего Дела. Живут людишки – как бегун в песне Высоцкого – «Так, ни для чего, ни для кого… То приблизятся, мол пятки оттопчу… То отстанут – ничего, я так хочу»…

Раньше быт был связной чередой восходящих действий во имя единой и общей великой цели.

И всё в быту, что на эту цель не работало – воспринималось как досадная «сила трения», мешающая знающей цель машине разогнаться на полную катушку…

Теперь цепочки быта распались, он превратился в бессвязное нагромождение локальных актов, добрых или злых, а чаще «никаких», потому что они (акты поведения) – родом ниоткуда, и ведут в никуда.

В итоге криминал и власть поменялись местами.

Ведь чем раньше была власть? Прежде всего, властительницей дум, коллективным Львом Толстым (недаром Александр III говорил, что в России «два царя – я и Лев Толстой»). Власть руководила движением, смысл и цель которого понимала, была сосредоточением наиболее активно мыслящих элементов. И с новой идеей и с бедой – люди шли к власти…

А чем был криминал? Маргинальным отребьем городских трущоб, паразитом общества.

Поворот исторического колеса – и вот уже маргинальным отребьем городских трущоб почитать стали наиболее активно мыслящие элементы… Живи Лев Толстой в наше время – он бы себе и на пару штанов не заработал…

Властители дум, отлучённые от думской трибуны, оказались там, где раньше сидел криминал. А криминал, наоборот, оказался там, где вчера заседали властители дум.

Криминальная власть западного, американо-европейского образца не имеет ни образа будущего, ни двигательных сил. Она провозгласила себя «идеалом» и «эталоном совершенства», после чего сочла историю «законченной», а людей с идеями и проектами – «свободными» в смысле, «уволенными».

Власть американо-европейского образца сводится к бесконечным клановым разборкам, показухе, растлению масс, хищениям и «разводкам» в духе мафий и спецслужб. Вечно сохранять себя и сложившееся к её приходу положение дел – вот её единственная цель.

И потому на фото любой ситуации – всё меньше собственно фотоматериала, и всё больше густой и чёрной ретуши, превращающей отчётность в «художественное произведение» небескорыстных фантазёров.

На практике западническая, рынкофильская власть – это уже криминал и ничего, кроме криминала. Может и были там когда-то романтики-антисоветчики, имевшие какие-то планы (хотя это смешно: иметь план разрушить планирование), но теперь всё это эродировало до состояния совершенно бандитской черноты.

Вот новость, пришедшая «в тему» на сегодня: египетская полиция задержала некоего шарлатана за съемку постановочных кадров с привлечением детей. Что же он снимал? Детскую порнографию? Нет, оказывается, это самый известный фотограф, снимавший «раненых детей из Алеппо». А снимал он их в Египте… Фигли, в Сирии же война, убить могут, а в Египте спокойнее… И вот все мировые агентства кормили свою русофобию постановочными кадрами «русских зверств» с участием детей-актёров…

Это как раз тот случай, когда ретушь заполнила всё пространство, и для реального фотоматериала просто не осталось места.

Зачем чему-то быть? Достаточно его симулировать, имитировать – говорит игрок рынка, и это, увы, универсальное рыночное правило.

Другой пример такого заработка на русофобском запросе криминальных владельцев мировых СМИ: под видом картинки «Жестокие бои у Дебальцево» украинские СМИ публикуют кадры «бойца ВСУ» с российских учений 2012 г.

Видеоролик с «деталями боя на Светлодарской дуге» опубликовал нардеп Верховной рады – и оказалось, что опубликованное Лозовым видео… снято летом 2012 года на Кавказе.

Речь не о том, всегда практиковавшемся в военной пропаганде, приёме – когда ретушируют деталь, на втором плане какой-то элемент снимка, слепка с реальности. Речь о том, что мировая криминальная мафия, окончательно оторвавшись от реальности, поставила на поток «прогулки с динозаврами», то есть она не отражает в СМИ жизнь планеты, а рисует на компьютере «фентези».

Западные СМИ не просто искажают реальность – они вообще к ней не прикасаются. Просто есть некая картинка, запущенная для удобства мировых воров – в которой по худшим канонам Голливуда всё склеено, смонтировано, сконструировано, трюки выполнены каскадёрами, а мёртвые «жертвы авианалётов» идут пить кофе даже не дожидаясь, пока оператор выключит камеру…

Благодаря такой «виртуальной реальности», которой, как соской-пустышкой мамину грудь заменили детям разных народов объективную реальность, мы имеем достойную Мавроди аферу с экономически-необъяснимой стоимостью доллара (пустой бумажки), нефти (невосполнимого, кончающегося в мире сырья) и т.п.

Почему деньги раньше делали из РЕДКИХ металлов? Нужно понимать, что золото дороже железа не потому, что оно лучше железа, а потому, что его меньше. И монеты печатали из золота, а не из железа, потому только, что золотые монеты труднее подделать или напечатать в неограниченном количестве…

Что касается бумажного доллара, то в мире виртуализированной реальности СМИ и криминальной, сидящей на «разводках», «кидании лохов» с «отжиманием активов» власти – вообще нет никаких ограничений по его выпуску! Ни формальных, ни фактических (ибо золота объективно мало, а нолей на бумажной купюре ставь сколько хочешь!).

Вся эта пирамида мошенников в прямом, криминальном смысле слова – всё больше подсаживается на террор, как свой последний козырь удержания у власти.

Не маргинальные банды, а государственные спецслужбы уничтожают неудобных писателей и мыслителей (как О.Бузина), физиков-ядерщиков (только за то, что они умные), послов, как недавно в Турции – чтобы рассорить страны, которые, по мысли мирового ворья, не должны сходиться вместе…

Конечно, этот «целевой» террор совмещается всё больше с массовым – таким, как бессмысленная бойня, развязанная прозападной хунтой на востоке и юге Украины, когда счёт жертв идёт уже на тысячи…

Цель одна, и она всё более очевидна: мировому криминалу нужна и мировая ложь, декорация без прорех и дырочек (что уже невозможно, благодаря интернету).

Мечтая сохранить «прекрасный 1991 год», когда ему никто не мешал воровать, грабить, разбойничать и насильничать, мировой криминал ставит себе целью увековечить свою низменную вседозволенность, прикрытую панцырем виртуальной реальности. В которой же тотально и глобально: ЧТО БЫЛО – ТОГО НЕ БЫЛО, А ЧЕГО НЕ БЫЛО – ТО БЫЛО…

Это вовсе не столкновение двух моделей развития. Это столкновение мирового правоохранения с мировым криминалом, мировым воровским миром и воровским американским законом.

То есть в 1991 году криминальные мафии захватили мировую власть, и попытались отменить закон во всемирном масштабе. И это им почти удалось.

Потому что и сегодня у нас власть и криминал на планете сидят на местах друг друга.