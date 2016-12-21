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Цифровые итоги 2016 года

10:20. 21 декабря 2016 Просмотров - 382 Нет комментариев Опубликовал:

Вспомним, какие тренды в сфере технологий доминировали в течение 2016 года — победа Трампа на выборах с помощью социальных сетей, защита частной переписки в мессенджерах, использование «права на забвение» и многие другие.

Блокчейн

В 2016 году все больше стали говорить о технологии блокчейн. Основное преимущество инновации перед стандартными транзакциями — отсутствие посредников, подтверждающих подлинность операций, что позволяет упростить процедуру.

Согласно исследованию Gartner, в 2016 году международные финансовые компании инвестируют $1 млрд в развитие блокчейна.

Эксперты считают, что спустя 5–10 лет объем услуг, связанный с данной технологией, вырастет в 10 раз.

В мае в России был организован Центр разработки блокчейн-технологий, куда будут привлекать отечественных программистов для создания приложений, а уже в октябре Центробанк объявил о тестировании проекта своей блокчейн-платформы, которая называется «Мастерчейн» и позволяет участникам рынка обмениваться информацией. В разработке проекта приняли участие Сбербанк, Альфа-банк, банк «Открытие», Тинькофф-банк и QIWI.

Big data

В 2016 году все больше начали задумываться о феномене больших данных — огромный объем цифровой информации, которую обрабатывают машины.

Анализ этих сведений позволяет увидеть скрытые закономерности и использовать их в различных сферах жизни человека, будь то медицина, производство или финансы.

Big data активно используется в маркетинге, позволяя компаниям на основе контекстной рекламы и запросов пользователей оптимизировать ценообразование, ориентируясь на клиентов и их бюджет, а также сформировать базу лояльных покупателей, вдохновляя их на будущие покупки.

Идея потенциального регулирования больших пользовательских данных прорабатывается и в России.

В частности, Роскомнадзор заявлял о существующих рисках неправомерного использования такой информации, а советник президента по вопросам интернета Герман Клименко сформировал рабочую группу по Big data на базе Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ).

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Диджитализация

Президентские выборы в США показали, что телевидение уступило лидирующие позиции интернету, который фактически помог республиканцу Дональду Трампу победить представителя Демократической партии Хиллари Клинтон.

Избранный президент в ходе предвыборной гонки грамотно использовал социальные сети, выпуская провокационные заявления, не всегда являющиеся правдой, но помогающие подняться в топах новостных лент.

Клинтон же сделала ставку на телевизионную рекламу и, как оказалось, ошиблась.

Кроме того, уход в диджитал в 2016 году ознаменовался тем, что топ-5 лидирующих по капитализации компаний покинула нефтяная Exxon Mobil. Ведущие позиции заняли IT-гиганты Amazon, Apple, Alphabet, Google и Microsoft.

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Борьба с фейками

Американские выборы оголили проблему так называемых фейковых новостей, которые распространялись преимущественно в Facebook.

После масштабной критики в свой адрес социальная сеть объявила о введении новой стратегии, направленной на борьбу с дезинформацией.

Facebook сообщила о введении фактчекинга, к которому будут привлекаться сторонние организации, сотрудники компании, а также обычные пользователи. Представители Facebook считают, что данные меры не помогут избавиться от всей недостоверной информации в интернете, но существенно сократят ее количество.

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Право на забвение

«Право на забвение» появилось у россиян 1 января 2016 года. Депутаты, в свою очередь, упорно называют его «законом о правдивой информации». Документ позволил российским пользователям удалять из поисковой выдачи ссылки с неактуальной или недостоверной информацией о себе.

В России с применением закона было связано несколько громких дел, вызвавших «эффект Стрейзанд» — ситуацию, когда попытка скрыть определенную информацию вызывает к ней повышенный интерес и приводит к еще большему распространению онлайн.

В частности, «правом на забвение» попытался воспользоваться некто Колупаев П. — он обратился в Левобережный суд Липецка с претензией к «Яндексу», Google и «Рамблер интернет холдингу», но в иске было отказано.

Позже СМИ связали его с бывшим сотрудником УФСКН России по Липецкой области Павлом Колупаевым, который в 2012 году был признан виновным в разглашении государственной тайны и получил два года условно.

Также благодаря суду удалось узнать, что пытался «забыться» и петербургский миллионер Евгений Пригожин, который подал иски против «Яндекс» и Google из-за ссылок на публикации о связанных с ним компаниях, получивших госконтракты на обслуживание объектов Минобороны, о «Фабрике троллей» в Ольгино и другие.

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Виртуальная реальность

В 2016 году было представлено большое число устройств, поддерживающих работу с виртуальной реальностью (VR). На рынок вышли шлемы Oculus Rift, HTC Vive и Sony PlayStation VR, а также кардборд Google и Samsung Gear VR.

Технология пока еще не стала массовой ввиду дороговизны устройств и сложности освоения некоторых из них. Кроме того, проблемой является отсутствие больших объемов контента под VR. Но рост интереса к видеоиграм в виртуальной реальности все еще продолжается, что может позитивно сказаться на отрасли в ближайшие пару лет.

Защита приватности в мессенджерах

В октябре Facebook Messenger присоединился к другим сервисам, которые заботятся о праве на конфиденциальность личной переписки, и включил функцию секретных чатов на основе сквозного шифрования.

Весь 2016 год активно говорилось о данном типе защиты информации, который ранее начали применять Telegram и WhatsApp. Независимая организация Amnesty International составила список самых защищенных сервисов для общения.

Особенно высоко оценивались компании, использующие end-to-end-шифрование в своих продуктах по умолчанию, — это Apple, Viber и LINE.

Первое место в исследовании тогда заняла Facebook, которой принадлежат Facebook Messenger и WhatsApp.

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Искусственный интеллект и нейросети

В этом году искусственный интеллект (ИИ) под названием AlphaGo впервые обыграл человека в древнекитайскую игру го три раза подряд. Эксперты отличают, что количество вариаций ходов в этой игре неисчислимо велико, но все же ученым удалось обучить ИИ играть в го, не объясняя ей правила.

Несмотря на то что искусственный интеллект и нейронные сети стремительно умнеют, для их обучения все еще требуется человек.

В этом году нейросети учили сочинять рождественские песни на основе данных о поп-музыке и текстах, а также рисовать и угадывать предмет по наброску от пользователя.

В 2016 году появились схожие по сути приложения Prisma, Artisto и Vinci, которые позволяют не просто накладывать фильтры на фото и видео, а с помощью нейросетей «отрисовывают» изображение с нуля.

Приложение FindFace, которое помогает распознавать человека в социальной сети по его снимку, также использует в своей работе нейронные сети.

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Операторы не хотят быть «трубой»

Операторы связи все больше пытаются диверсифицировать свои услуги, не просто предоставляя доступ в интернет, а пытаясь вводить новые сервисы для своих клиентов. Примером для провайдеров являются крупные интернет-компании, которые создают свои мессенджеры или онлайн-кинотеатры.

На них можно равняться, а можно пытаться приобрести, как случилось с провайдером Verizon, который собирался купить Yahoo! за $4,83 млрд. Правда, сделка оказалась под угрозой из-за нескольких хакерских атак на пользователей интернет-компании.

Другой телеком-гигант — AT&T — собирается купить корпорацию Time Warner, в которую входят Warner Bros. Entertainment, CNN, HBO и другие компании.

В России же Медиакоммуникационный союз (МКС), состоящий в том числе и из операторов связи, планирует регулировать работу онлайн-кинотеатров и в частности американского сервиса Netflix и отечественных Megogo и ivi.ru, но при этом задумывается о запуске собственных ОТТ-платформ, предоставляющих видеоуслуги через интернет.

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Утечки данных

В этом году было совершено большое количество дерзких хакерских атак, направленных на крупные компании. При этом злоумышленники смогли получить доступ к личным данным миллионов пользователей по всему миру.

Одной из самых крупных утечек стала атака на Yahoo!, совершенная еще в 2013 году, но информация по ней появилась только сейчас.

От взлома пострадали более 1 млрд пользователей сервисов компании.

В сентябре стало известно о хакерском нападении на Dropbox, в результате которого утекли 68 млн паролей, что составляет 2/3 от общего числа людей, использующих сервис. Кроме того, атаке подвергся и один из крупнейших сайтов «для взрослых» AdultFriendFinder, из-за которой оказались взломаны 412 млн аккаунтов.

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Источник: www.kramola.info

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