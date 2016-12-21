Что нужно знать о зимнем Солнцестоянии

Солнцестояние – один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В году два солнцестояния – зимнее и летнее. В день зимнего солнцестояния солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом.

В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря, и тогда наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. Момент солнцестояния ежегодно сдвигается, так как продолжительность солнечного года не совпадает с календарным временем.

В 2016 году зимнее солнцестояние начинается 21 декабря в 13.45 по московскому времени. В этот день на широте Москвы Солнце поднимается над горизонтом на высоту менее чем 11 градусов.

В эти декабрьские дни за полярным кругом (66,5 градусов северной широты) наступает полярная ночь, которая не обязательно означает полную темноту в течение всех суток. Главная ее особенность в том, что Солнце не поднимается над горизонтом.

На Северном полюсе Земли не видно не только Солнца, но и сумерек, и местонахождение светила можно узнать лишь по созвездиям. Совершенно другая картина в районе Южного полюса Земли — в Антарктиде в это время день длится круглые сутки.

На протяжении тысячелетий день зимнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов нашей планеты, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. С самых давних времен люди почитали Солнце, понимая, что от его света и тепла зависит их жизнь на земле. Для них день зимнего солнцестояния олицетворял победу света над тьмой.

Так, в русском фольклоре этому дню посвящена пословица: солнце – на лето, зима – на мороз. Теперь день будет постепенно прибавляться, а ночь — сокращаться.

У древних славян в день зимнего солнцестояния праздновался языческий Новый год – Коляда.

Коляда — солнце-младенец, в славянской мифологии — воплощение новогоднего цикла.

Когда-то Коляду воспринимали не как ряженого. Коляда была божеством, причем одним из влиятельных. Коляду кликали, зазывали. Коляде посвящали предновогодние дни, в ее честь устраивались игрища, учиняемые впоследствии на Святках. Последний патриарший запрет на поклонение Коляде был издан 24 декабря 1684 года. Полагают, что Коляда признавалась славянами за божество веселья, потому-то его и призывали, кликали в новогодние празднества веселые ватаги молодежи. А. Стрижев «Народный календарь»

Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше. Ритуальный новогодний пирог – каравай – по форме тоже напоминал солнце.

В Европе в эти дни начинался 12-дневный цикл языческих празднеств, посвященных зимнему солнцестоянию, знаменовавшему начало новой жизни и обновление природы.

В Индии день зимнего солнцестояния – Санкранти – отмечается в индуистских и сикхских общинах, где в ночь накануне торжества зажигаются костры, жар которых символизирует тепло солнца, начинающего согревать землю после зимних холодов.

В день зимнего солнцестояния в Шотландии был обычай запускать солнечное колесо – “cолнцеворот”. Бочку обмазывали горящей смолой и пускали вниз по улице. Колесо – символ солнца, спицы колеса напоминали лучи, вращение спиц при движении делало колесо живым и похожим на светило.

В древнем Китае считали, что с этого времени поднимается мужская сила природы и начинается новый цикл. День зимнего солнцестояния считался счастливым днем, достойным празднования. В этот день все – от императора до простолюдина – уходили в отпуск. Армия приводилась в состояние ожидания приказов, закрывались пограничные крепости и торговые лавки, люди ходили друг к другу в гости, дарили подарки. Китайцы приносили жертвоприношения богу Неба и предкам, а также ели кашу из фасоли и клейкого риса, чтобы обезопасить себя от злых духов и болезней. До сих пор день зимнего солнцестояния считается одним из традиционных китайских праздников.

Космические, или другими словами, природные циклы, связанные с солнцем – эта та основа, на которую были наложены практически все религиозные культы. Например, культ сына Божьего - не изобретение христианства. Это одна из модификаций культа Осириса, который сформировался в Древнем Египте.

Этот культ в Малой Азии назывался культом Аттиса (Attis), в Сирии — культом Адониса (Adonis), на землях Ромеи — культом Дионисия (Dionysius) и т.д. С Дионисом в разное время также отождествлялись Митра, Амон, Серапис, Либер.

Во всех этих культах богочеловек рождался в один и тот же день — 25 декабря. Потом он погибал и впоследствии воскресал.

25 декабря - дата, привязанная к зимнему солнцестоянию, день становится длиннее ночи – рождается новое солнце. Например, для жителей посёлка Полярные Зори, который располагается на Кольском полуострове на широте 67,2 градуса северной широты, в декабре Солнце как бы умирает на три дня, а потом как бы воскресает.

Бога Митру так и называли - Непобедимое Солнце. А в Осетии до сих пор празднуют 25 декабря свой Новый год, АртХурон, что означает Огонь Солнцевич.