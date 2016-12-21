Что нужно знать о зимнем Солнцестоянии
Солнцестояние – один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В году два солнцестояния – зимнее и летнее. В день зимнего солнцестояния солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом.
В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря, и тогда наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. Момент солнцестояния ежегодно сдвигается, так как продолжительность солнечного года не совпадает с календарным временем.
В 2016 году зимнее солнцестояние начинается 21 декабря в 13.45 по московскому времени. В этот день на широте Москвы Солнце поднимается над горизонтом на высоту менее чем 11 градусов.
В эти декабрьские дни за полярным кругом (66,5 градусов северной широты) наступает полярная ночь, которая не обязательно означает полную темноту в течение всех суток. Главная ее особенность в том, что Солнце не поднимается над горизонтом.
На Северном полюсе Земли не видно не только Солнца, но и сумерек, и местонахождение светила можно узнать лишь по созвездиям. Совершенно другая картина в районе Южного полюса Земли — в Антарктиде в это время день длится круглые сутки.
На протяжении тысячелетий день зимнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов нашей планеты, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. С самых давних времен люди почитали Солнце, понимая, что от его света и тепла зависит их жизнь на земле. Для них день зимнего солнцестояния олицетворял победу света над тьмой.
Так, в русском фольклоре этому дню посвящена пословица: солнце – на лето, зима – на мороз. Теперь день будет постепенно прибавляться, а ночь — сокращаться.
У древних славян в день зимнего солнцестояния праздновался языческий Новый год – Коляда.
Коляда — солнце-младенец, в славянской мифологии — воплощение новогоднего цикла.
Когда-то Коляду воспринимали не как ряженого. Коляда была божеством, причем одним из влиятельных. Коляду кликали, зазывали. Коляде посвящали предновогодние дни, в ее честь устраивались игрища, учиняемые впоследствии на Святках. Последний патриарший запрет на поклонение Коляде был издан 24 декабря 1684 года. Полагают, что Коляда признавалась славянами за божество веселья, потому-то его и призывали, кликали в новогодние празднества веселые ватаги молодежи.
А. Стрижев «Народный календарь»
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше. Ритуальный новогодний пирог – каравай – по форме тоже напоминал солнце.
В Европе в эти дни начинался 12-дневный цикл языческих празднеств, посвященных зимнему солнцестоянию, знаменовавшему начало новой жизни и обновление природы.
В Индии день зимнего солнцестояния – Санкранти – отмечается в индуистских и сикхских общинах, где в ночь накануне торжества зажигаются костры, жар которых символизирует тепло солнца, начинающего согревать землю после зимних холодов.
В день зимнего солнцестояния в Шотландии был обычай запускать солнечное колесо – “cолнцеворот”. Бочку обмазывали горящей смолой и пускали вниз по улице. Колесо – символ солнца, спицы колеса напоминали лучи, вращение спиц при движении делало колесо живым и похожим на светило.
В древнем Китае считали, что с этого времени поднимается мужская сила природы и начинается новый цикл. День зимнего солнцестояния считался счастливым днем, достойным празднования. В этот день все – от императора до простолюдина – уходили в отпуск. Армия приводилась в состояние ожидания приказов, закрывались пограничные крепости и торговые лавки, люди ходили друг к другу в гости, дарили подарки. Китайцы приносили жертвоприношения богу Неба и предкам, а также ели кашу из фасоли и клейкого риса, чтобы обезопасить себя от злых духов и болезней. До сих пор день зимнего солнцестояния считается одним из традиционных китайских праздников.
Космические, или другими словами, природные циклы, связанные с солнцем – эта та основа, на которую были наложены практически все религиозные культы. Например, культ сына Божьего - не изобретение христианства. Это одна из модификаций культа Осириса, который сформировался в Древнем Египте.
Этот культ в Малой Азии назывался культом Аттиса (Attis), в Сирии — культом Адониса (Adonis), на землях Ромеи — культом Дионисия (Dionysius) и т.д. С Дионисом в разное время также отождествлялись Митра, Амон, Серапис, Либер.
Во всех этих культах богочеловек рождался в один и тот же день — 25 декабря. Потом он погибал и впоследствии воскресал.
25 декабря - дата, привязанная к зимнему солнцестоянию, день становится длиннее ночи – рождается новое солнце. Например, для жителей посёлка Полярные Зори, который располагается на Кольском полуострове на широте 67,2 градуса северной широты, в декабре Солнце как бы умирает на три дня, а потом как бы воскресает.
Бога Митру так и называли - Непобедимое Солнце. А в Осетии до сих пор празднуют 25 декабря свой Новый год, АртХурон, что означает Огонь Солнцевич.
Христианская религия — это пародия на поклонение солнцу. Они заменили солнце человеком по имени Христос и поклоняются ему, как раньше поклонялись солнцу.
Томас Пейн, писатель, философ (1737-1809)
Источник: www.kramola.info
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По русски этот день называется солнцеворот летом день летнего солнцестояния, а летом и осенью день равнодействия
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25 декабря рождество или новое солнце,ХОРС.
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Коляда костром грядёт! Тьма перед Светом да падёт! Слава Коло! Коло Да! Коляда Боже навсегда! Андрей вы откуда взяли это число 25 декабря? (или вас может что-то с ним связывает). Ведь по русски написано что праздник в честь Коляды приходится на день Зимнего Солнцеворота. И с 22 декабря Коло повернуло уже на лето, и день начинает прибывать. П.С. Статья иудейский коктейль, пока Гои не начнут это видеть, Гои ни когда ни избавятся от иудейского рабства.